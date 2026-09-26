Tenerife encadena cuatro conatos de incendio en solo 48 horas

Tenerife ha registrado al menos cuatro conatos de incendio en las últimas 48 horas, en distintos puntos de la Isla. Los episodios se han producido en Bajamar, La Orotava y La Laguna y no han ido a más gracias a la rápida intervención de los equipos de extinción.
Los medios de Brifor y Bomberos de Tenerife han participado en las actuaciones comunicadas durante este periodo, marcado por varios avisos por fuego en zonas diferentes de la Isla.
El primero de los conatos se registró el jueves en un palmeral de Bajamar, en el municipio de La Laguna.
Ya el viernes se produjo otro episodio en El Bebedero, en La Orotava, donde fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia para evitar que las llamas avanzaran.
Durante la madrugada del viernes al sábado se declaró un tercer conato en Las Medianías, también en La Orotava.
Otro conato durante la noche en La Laguna
A estos tres episodios se suma el registrado durante la noche del viernes en La Laguna, alrededor de las 23.00 horas.
El fuego se produjo en el entorno de la avenida del Progreso y la calle Piedad, una zona urbana próxima a viviendas.
Este punto ya había registrado otro conato el pasado 2 de agosto, cuando las llamas afectaron a un descampado situado entre la calle Justicia y la avenida del Progreso.
Con el episodio de este viernes, Tenerife acumula así cuatro conatos conocidos en unas 48 horas, distribuidos entre La Laguna y La Orotava.
La rápida actuación de los recursos movilizados ha permitido que ninguno de estos fuegos evolucionara a un incendio de mayores dimensiones, según la información disponible.