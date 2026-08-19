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En Canarias hay un 15% de viviendas vacacionales menos que hace un año

Tenerife acapara el 41% de todas las que se ofertan en el archipiélago
En Canarias hay un 15% de viviendas vacacionales menos que hace un año
Vivienda vacacional en Canarias. DA
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El número de viviendas vacacionales en Canarias que se ofertan en plataformas digitales de intermediación ha descendido un 15% en un año.

En concreto, el pasado mes de julio se anunciaban en estos portales 39.678 viviendas, que en conjunto suman 162.426 plazas de alojamiento, un 16% menos en comparación con el séptimo mes de 2025.

Ambos datos vienen recogidos en la Estadística Experimental de Vivienda Vacacional que publica el Instituto Canario de Estadística (Istac).

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La mayor parte de este tipo de viviendas está en Tenerife, que acapara el 41% de todas las que se ofertan en el archipiélago.

Le siguen Gran Canaria (21%), Lanzarote (17%) y Fuerteventura (14%).

En el pasado mes de julio, 37.897 viviendas recibieron alguna reserva, lo que supone un 95,5% del total de las viviendas disponibles en las plataformas digitales analizadas.

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