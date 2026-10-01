El MUNA abre gratis por Plenilunio: piñatas, catrinas y visitas guiadas este fin de semana

El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) se incorpora este fin de semana a Plenilunio Santa Cruz 2026 con una programación gratuita que incluye visitas guiadas a la exposición Concomitancias y talleres inspirados en la cultura mexicana.
Las actividades se celebrarán los días 3 y 4 de octubre y coincidirán con la apertura gratuita del museo durante ambas jornadas. El sábado podrá visitarse de 09.00 a 19.00 horas y el domingo, de 10.00 a 17.00 horas.
La propuesta forma parte de la decimoctava edición de Plenilunio Santa Cruz, que se desarrollará del viernes 2 al domingo 4 de octubre con más de un centenar de actividades repartidas por distintos espacios de la capital tinerfeña. Los cuatro elementos de la naturaleza —agua, tierra, aire y fuego— serán el hilo conductor de esta edición.
Visitas guiadas a ‘Concomitancias’
Uno de los ejes de la programación del MUNA será la exposición Concomitancias. Legados, presencia y futuros indígenas en México y Canarias, que podrá conocerse a través de seis visitas guiadas gratuitas, todas ellas con inscripción previa.
El sábado 3 de octubre habrá cuatro sesiones: a las 10.30, 11.30, 17.00 y 18.00 horas. El domingo se celebrarán otras dos, a las 10.30 y 11.30 horas. Cada grupo tendrá un aforo máximo de 20 personas y la duración prevista es de 45 minutos.
El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, señala que la participación en Plenilunio permite acercarse a la cultura mexicana “desde diferentes perspectivas”, dando continuidad a las propuestas desarrolladas durante MUSA México.
Piñatas, bordado y maquillaje de catrinas
La programación se completa con tres talleres gratuitos vinculados a distintas expresiones de la cultura mexicana.
El sábado 3 de octubre, de 11.30 a 13.30 horas, se celebrará un taller familiar de elaboración de piñatas, impartido por Patricia Prisciliano Gómez. Está dirigido a menores de hasta 14 años, acompañados de una persona adulta, y tendrá un máximo de 20 participantes.
Ese mismo día, entre las 16.00 y las 19.00 horas, Laura Bañares impartirá un taller de bordado contemporáneo para mayores de 14 años. Las personas participantes elaborarán una bolsa de tela con un diseño tradicional mexicano.
El domingo 4 de octubre será el turno del taller de automaquillaje de catrinas y Día de Muertos, impartido por Esther Karrer. Habrá dos sesiones, a las 11.00 y a las 12.30 horas, con un máximo de ocho personas por grupo.
La programación oficial de Plenilunio confirma para el domingo tanto las visitas a Concomitancias como los talleres de automaquillaje de catrinas.
Todas las actividades requieren inscripción previa, que puede realizarse a través de la web de Museos de Tenerife.