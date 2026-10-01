El Atlético Unión Güímar, a 90 minutos de jugar contra los reyes de España

Nunca antes un equipo de Primera División había pisado un césped de un estadio del sur en una eliminatoria de Copa del Rey. El Atlético Unión Güímar tiene todavía en su mano cambiar la historia. Este domingo 4 de octubre, a las 12.00 horas, al municipal de Tasagaya le separarán 90 minutos de logra una machada histórica para el fútbol tinerfeño. Para ello deberá darle la vuelta al 0-1 con el que se trajo la eliminatoria de Madrid frente al AD Sporting Hortaleza.
Solo diez clubes lograrán el billete a la ronda en la que ya entran en juego los de Primera. Y el Güímar, que se plantó aquí tras eliminar al UD Balos, quiere seguir soñando.
Un partido que se vive en la grada
El técnico, Aytami Díaz, pide a su gente que llene el estadio, y que este sea el factor diferencial. Durante la ida, en Madrid, el equipo tuvo que competir en un ambiente descrito como “hostil” y con decisiones arbitrales que, a su juicio, no ayudaron. “Intuíamos que no iban a haber facilidades”, resume. Aun así, el club salió con la eliminatoria viva, justo lo que buscaba. “Conseguimos salir vivos. Y ahora, con nuestra gente, a darle la vuelta”, sentencia.
Las tarjetas rojas condicionaron el partido en Madrid y ahora, la resolución de la contienda. Hasta tres expulsados tuvieron el conjunto dirigido por Anthony Díaz, que describe una primera expulsión “muy rigurosa”, tras dos faltas en el centro del campo, y una segunda por doble amarilla, después de que un jugador “se enzarzara con un rival”.
La tercera llegó tras el gol de penalti que adelantó al conjunto madrileño, un jugador del Hortaleza le tiró el balón a uno del Güímar, este respondió y solo vio la roja el tinerfeño. “El trato del equipo durante el partido, en el campo, fue una locura, pero conseguimos salir vivos”, resume el técnico.
El técnico ya vaticinaba un primer choque “intenso”, con un rival que practica un fútbol directo, con automatismos muy definidos, de presión y ritmo alto”. El presidente, Javier Favarel, también lo definía como “un equipo con una base muy fuerte, que se hace notar en casa”.
El vestuario vive la eliminatoria con una mezcla de responsabilidad y revancha deportiva. “Se dan bastantes casos en el vestuario de chicos que no tuvieron la fortuna de vivir del fútbol y del talento que tenían. La vida nos ha puesto delante una oportunidad única”, decía Díaz, que insiste en el componente identitario: “Queremos evidenciar que están equivocados. No solo representamos a Güímar, o al sur, también a Canarias”.
Lo que hay en juego
Favarel, presidente, capitán y pivote del equipo, habla de “un hecho histórico”. “Para el pueblo, recibir un equipo de Primera es un hecho. Provocaría que muchos niños sientan ilusión por formar parte del club”, sostiene. En lo económico, el partido “podría repercutir casi el presupuesto de una temporada”.
Superar la eliminatoria obligaría al club a adecuar Tasagaya a los requisitos de infraestructura exigidos por la Federación española: iluminación artificial homologada para la retransmisión televisiva, distancia de seguridad entre el terreno de juego y las vallas perimetrales, zonas reservadas para el despliegue de cámaras y un plan de emergencia y evacuación actualizado. Y, sobre el césped, un deseo declarado: “Nos gustaría que viniese el Atlético de Madrid”.
Los reyes de España están a un paso de pisar el piche del Malpaís de la comarca sureste.