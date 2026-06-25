Fasnia y Santiago del Teide: dos pueblos que cuidan sus tradiciones

El sur de Tenerife rescatará este fin de semana dos actividades muy vinculadas a la memoria de los vecinos de Fasnia y Santiago del Teide: La Mudá y Al paso de la cumbre, un viaje al pasado para recordar la transhumancia desde la costa hasta la cumbre en busca de pastos frescos para el ganado, en el primer caso, y la cultura del trueque por los caminos rurales en busca del sustento familiar, en el segundo.
La representación en Fasnia, impulsada por el colectivo Montañeros de Uzapa, tendrá lugar este sábado y se escenificará a lo largo de un trayecto de tres kilómetros a casi mil metros de altitud que desembocará en el caserío de Archifira, donde se rememorará esta tradición tal como se practicaba a mediados del siglo pasado. La ruta etnográfica, que cumple su décima edición, contará con personajes caracterizados con trajes y enseres de la época.
La presentación tuvo lugar ayer en el ayuntamiento viejo en un acto en el que se proyectaron imágenes de vecinos que vivieron en el pasado esta actividad y en el que se anunció la segunda edición del libro La Mudá, costumbre de un pueblo.
Una experiencia parecida se vivirá este domingo con la iniciativa de Al paso de la cumbre, en Santiago del Teide, con presencia de campesinos ataviados con los ropajes de hace casi un siglo, cabreros, cochineros, lecheras, panaderas y hasta brujas. Con esta actividad se pretende homenajear a las generaciones canarias que recorrían caminos y veredas en busca de un soporte para la alimentación familiar a través del intercambio de productos.
Se han establecido tres puntos de encuentro: en San Francisco de La Montañeta (Garachico), a las 10; San José de Los Llanos (El Tanque), a las 11.30, y la plaza de Santiago del Teide, a las 13.30 horas.