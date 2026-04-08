Fasnia ejecuta más de 14 millones en obras para todos sus núcleos

El municipio de Fasnia vive uno de los ciclos de inversión pública más intensos de su historia reciente. Con obras en marcha, proyectos en licitación y otros pendientes de los últimos trámites administrativos, el Ayuntamiento impulsa una transformación simultánea de su casco urbano, sus núcleos costeros y sus pedanías que suma, en conjunto, más de 14 millones de euros entre distintas actuaciones y niveles.
En el casco del municipio se concentran tres de las intervenciones más ambiciosas durante el actual mandato.
El antiguo cine municipal, que está siendo actualmente objeto de un proceso de rehabilitación integral, dará paso a un nuevo teatro auditorio, en una intervención valorada en más de dos millones de euros. De esta forma, Fasnia recuperará un edificio histórico para la vida cultural del municipio.
Al mismo tiempo, la plaza de la Constitución y las calles San Joaquín, Cementerio y Calvario se encuentran actualmente en una obra de renovación y peatonalización, valorada en algo más de un millón de euros.
La tercera actuación comprende la conexión del colegio CEO Guajara con el polideportivo municipal mediante la peatonalización de un tramo de la calle Pablo Picasso y la rehabilitación de los accesos del centro educativo, unos trabajos que ascienden a algo más de medio millón de euros y que en horario escolar permitirá al centro ampliar sus instalaciones y, fuera de él, se convertirá en un nuevo espacio de esparcimiento para el vecindario.
ACTUACIONES EN EL CAMPO DE FÚTBOL
También se la concluido recientemente en el casco la intervención en el acceso al campo de fútbol, que ha dotado al municipio de una nueva senda peatonal, carretera renovada y zona de aparcamientos por valor de algo más de 200.000 euros.
El propio campo de fútbol municipal se encuentra ahora en el inicio del proceso de contratación para su rehabilitación integral, una actuación que contempla la renovación del césped, el sistema de riego y los de iluminación, todo ello por un importe aproximado de 520.000 euros.
En la calle San Joaquín, y pendiente aún de informes sectoriales, aguarda la rehabilitación de una casa protegida destinada a museo de interpretación aborigen, una infraestructura prioritaria para los colectivos en pro al patrimonio local, y que concentra una financiación asegurada de medio millón de euros.
A ello también se suman actuaciones menores pero de uso cotidiano como la rehabilitación del parque de calistenia, con subvención ya concedida y trámites en curso, y la instalación de sombras en el parque infantil mediante la empresa Pepe Urbano, contrato ya formalizado por 30.000 euros.
En Los Roques, el Mercado del Agricultor local se encuentra en proceso de licitación por un importe de casi cuatro millones y medio de euros, una de las actuaciones de mayor envergadura económica del conjunto.
REHABILITACIÓN PASEO MARÍTIMO
En Las Eras, el Ayuntamiento ya cuenta con los permisos de la Dirección de Costas para acometer la rehabilitación del paseo marítimo por algo más de 700.000 euros, obra que deberá arrancar antes de que acabe 2026.
A esta se sumará el año siguiente la renovación de calzadas, aceras y pavimentos de toda la zona antigua del núcleo costero, con un presupuesto de casi dos millones y medio de euros.
En la zona alta de La Zarza, se encuentra en ejecución la obra del albergue turístico juvenil, por un importe de casi 300.000 euros.
También en La Sombrera, los trabajos de rehabilitación de su plaza están previstos este año por un importe de 40.000 euros. Y en un eje transversal que recorre varios núcleos, las obras de reasfalado y renovación de redes de agua en la calle La Corujera, Lomo Grande y La Vista y La Sabina Alta superan en conjunto los 400.000 euros.