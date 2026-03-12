Fasnia pide explicaciones a Sanidad tras “quedar fuera de sus prioridades” la creación del consultorio

La construcción de un nuevo consultorio de Fasnia no figura entre las prioridades sanitarias del Gobierno de Canarias. Así lo confirma una respuesta parlamentaria en la que la Gerencia de Atención Primaria señaló que la actuación “no figura dentro de las prioridades del plan de infraestructuras de Atención Primaria de Tenerife para 2026” y que “no existe partida asignada en el presupuesto del Servicio Canario de la Salud para este ejercicio”.
La respuesta ha provocado el malestar del Ayuntamiento de Fasnia. El alcalde, Luis Javier González, denunció a DIARIO DE AVISOS la parálisis de este proyecto. El municipio dispone actualmente de dos consultorios: uno en la zona de La Zarza, y otro, de mayor envergadura, en el casco urbano.
En materia de dotación de infraestructuras, este último centro médico arrastra importantes limitaciones. Según denuncia el regidor, el centro carece de una sala específica para urgencias, por lo que las emergencias “deben atenderse en espacios destinados a otras funciones”, como la sala de extracciones o la consulta de enfermería.
Además, el único pasillo de acceso coincide con la sala de espera, lo que obliga a que los pacientes en situación urgente atraviesen la zona donde aguardan otros usuarios.
En 2021, el Ayuntamiento de Fasnia destinó más de 200.000 euros a proyectar la ampliación del consultorio. Sin embargo, la Gerencia de Atención Primaria recomendó cambiar el plan y destinar esos fondos a comprar suelo para un nuevo centro sanitario.
El consistorio adquirió varias parcelas junto al consultorio y las cedió al Ejecutivo autonómico. El proyecto llegó a desarrollar su programa funcional y estudios del terreno en 2022 y 2023 y quedó sujeto de la redacción del proyecto.
FINANCIACIÓN ESPECÍFICA
Desde el año 2024 dejó de tener financiación específica, y una respuesta parlamentaria posterior confirmó que el consultorio no figuraba entre las prioridades sanitarias para el presente ejercicio ni cuenta con partida presupuestaria.
A este respecto, González afirmó sentirse “frustrado e indignado” por una situación que considera injusta para un municipio pequeño que, según señaló, “realizó un importante esfuerzo económico para facilitar el proyecto”.
El alcalde también lamentó que responsables sanitarios del Gobierno de Canarias “no hayan visitado el municipio para conocer de primera mano la situación”.