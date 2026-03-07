Luz verde para el nuevo mercado del agricultor de Fasnia: cinco plantas con 40 puestos junto a la TF-1

El proyecto para la construcción del nuevo mercado del agricultor comarcal en Los Roques de Fasnia ha salido recientemente a licitación con un presupuesto total de 4.267.487 euros. De esta forma, el municipio contará con un renovado espacio dedicado al sector primario, que incluirá diferentes áreas destinadas a la actividad comercial.
El Cabildo de Tenerife aportará 3.167.487 euros, distribuidos en dos anualidades, mientras que el Gobierno de Canarias contribuirá con 1.100.000 de euros.
El edificio proyectado contará con cinco plantas, de las cuales dos estarán sobre rasante y tres bajo tierra, y tendrá un plazo de ejecución estimado de 18 meses. La previsión es que las obras puedan comenzar durante el próximo verano.La primera planta se destinará a la zona de distribución que dará acceso al mercadillo e incluirá una sala de degustación, baños y otros servicios. La planta superior albergará la sede de la Extensión Agraria Comarcal del Cabildo, que trasladará allí sus oficinas.
Por su parte, la primera planta bajo rasante (situada inmediatamente bajo el nivel de acceso) estará conectada visualmente con la planta superior mediante un espacio interior abierto. En este nivel se ubicará el mercado del agricultor, que contará con alrededor de 40 puestos de venta.
Este espacio dispondrá de aparcamiento público y un parque infantil, además de un acceso independiente desde el exterior. De esta forma, se podrá acceder directamente a los puestos de venta desde el parking o desde la acera mediante escaleras, sin necesidad de atravesar el interior del edificio.
Las otras dos plantas subterráneas estarán destinadas principalmente a zonas de almacenamiento, una para uso del propio mercadillo y otra para los servicios de Extensión Agraria.
Uno de los elementos clave del proyecto es su ubicación estratégica, en el cruce de la autopista TF-1 a la altura de Los Roques de Fasnia. Su proximidad a la vía permitirá acceder al mercado sin necesidad de desviarse prácticamente del trazado principal. Además, la zona cuenta ya con servicios complementarios como bares, cafeterías y una gasolinera, lo que favorecerá que el espacio funcione como un punto de parada.
POTENCIAL
El alcalde de Fasnia, Luis Javier González, señaló que, por su ubicación y características, este nuevo equipamiento “tiene potencial para convertirse en una referencia en la Isla”, al nivel de otros mercados ya consolidados, citando otros como los de Tegueste, Tacoronte o La Matanza.
El objetivo principal de este proyecto, según González, es ofrecer a los productores “un lugar donde vender directamente sus productos y fomentando el modelo conocido como de la huerta a la mesa”.
El consejero de Sector Primaro del Cabildo, Valentín González, explicó durante la aprobación del covenio de colaboración con el consistorio que esta iniciativa persigue “fortalecer la economía local, poner en valor los productos de proximidad y revitalizar la comarca Sureste”.