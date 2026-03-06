Alarma vecinal en Fasnia y Arico por una banda que asalta viviendas

Los municipios de Fasnia y Arico viven días de creciente preocupación vecinal ante una sucesión de robos e intentos de acceso a viviendas, especialmente en zonas como Las Ceras y Los Roques. La inquietud se ha extendido rápidamente por esta vertiente de la comarca sureste, donde existe un elevado número de residentes de edad avanzada que, en muchos casos, viven solos.
Ante esta situación, ambos ayuntamientos han intensificado la vigilancia en los núcleos afectados, requiriendo la movilización de diversas patrullas disuasorias. Paralelamente, vecinos y asociaciones se han movilizado a través de redes sociales y grupos vecinales para compartir información con el objetivo de identificar a los sospechosos y los vehículos utilizados.
Según ha podido saber este periódico, ya constan varias denuncias por intentos de robo y asaltos consumados, tramitadas tanto por la Guardia Civil como por la Policía Local. Además, uno de los presuntos asaltantes y responsable de estos actos fue detenido hace días en el aeropuerto de Tenerife Sur cuando portaba diversos objetos robados. Las primeras informaciones apuntan a que el arrestado sería de origen georgiano.
La investigación continúa abierta y, por el momento, no se han facilitado más detalles para no interferir en las diligencias.
La Asociación de Vecinos de Las Ceras ha lanzado un aviso público en el que pide “máxima precaución” a los residentes. Según la información compartida por los vecinos, los sospechosos estarían actuando principalmente por las mañanas, “aprovechando el momento en que muchos residentes salen a trabajar y las viviendas quedan vacías”, explican.
El modus operandi descrito apunta a la actuación de pequeños grupos organizados, normalmente de dos personas por asalto. Según los testimonios, se desplazan en vehículo: uno escolta desde el volante, mientras el otro se acerca a las viviendas y toca en las puertas. Cuando nadie responde, intenta acceder al interior del inmueble, forzando ventanas u otros accesos.
ACCEDE A SU TERRAZA
En aquellos domicilios donde tras cerciorarse de que no hay nadie se encuentran con residentes, los individuos preguntan “si la vivienda es un hotel”, utilizando un castellano muy limitado y con un marcado acento extranjero, según relatan los vecinos.
Esther, vecina de Arico Viejo, relata que el pasado diez de febrero sufró un intento de robo en su domicilio. El episodio ocurrió a media mañana, cuando alguien empezó a tocar insistentemente el portero automático de su vivienda. En ese momento se encontraba descansando en casa. Ante la insistencia, decidió asomarse a la calle desde una ventana y fue entonces cuando vio a un hombre que “ya había accedido a la terraza tras abrir una pequeña verja de entrada”.
Ante el extraño episodio, la vecina comenzó a observar los movimientos del individuo, que “se alejó del lugar para poco después regresar escoltado por un coche que le acompañaba por detrás”.
Según varios vecinos, hasta cuatro vehículos habrían sido utilizados para este tipo de actos delictivos y habrían sido vistos merodeando repetidamente por la zona. Muchos de ellos circulaban con los cristales tintados, lo que dificultaría la identificación de sus ocupantes.
Esther apunta que los sospechosos “podrían conocer previamente qué viviendas estaban vacías”, ya que también habían merodeado otra casa cercana, “llegando incluso a forzarla”, afirma.
La creciente preocupación también ha llevado a la formación local Arico Somos Todos (AST) a reclamar un refuerzo de los medios de seguridad en los núcleos afectados y a trasladar un escrito a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Desde la formación denuncian la falta de recursos de la Policía Local, que, según aseguran, “en ocasiones se ve sin personal de servicio”.
En este sentido, el concejal y portavoz de AST José Luis Hervella señaló que ya solicitó recientemente la formalización de un operatvo de seguridad con medidas tangibles al Ayuntamiento local.
“Hemos dirigido un escrito a la Alcaldía expresando nuestra preocupación e instando a que el Ayuntamiento convoque una Junta Local de Seguridad para abordar de forma inmediata este asunto”, afirmó.
DIFUNDIR RUMORES
En este sentido, el alcalde de Arico, Andrés Martínez, confirmó que la vigilancia en las áreas afectadas se ha intensificado y pidió “prudencia a la ciudadanía para evitar difundir rumores que puedan entorpecer las pesquisas”.
Asimismo, el consistorio ariquero ha trasladado la situación a la Subdelegación del Gobierno, mientras continúa la investigación para determinar cuántas personas integran el grupo y si existe relación entre los distintos incidentes registrados.
Por su parte, el alcalde de Fasnia, Luis Javier González, advirtió a DIARIO DE AVISOS de que los hechos “podrían no limitarse únicamente a estos municipios”.
Según explicó, los primeros episodios se detectaron en Fasnia, aunque la actividad de los sospechosos, tras incrementarse la presencia policial, parece haberse desplazado posteriormente a Arico y otros municipios adyacentes.
González subrayó además que los lugares no son escogidos aleatoriamente, ambos comparten características que pueden facilitar este tipo de delitos, al tratarse de territorios con “una presencia policial limitada”.