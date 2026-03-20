Ya es oficial: la reforma del antiguo cine de Fasnia tendrá más presupuesto

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Cultura, Museos y Deportes, ha aprobado la modificación del proyecto de rehabilitación del Antiguo cine de Fasnia, en el mencionado municipio del sur de la Isla, una actuación incluida en el Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2029.
La medida contempla un incremento de la financiación, el reajuste de anualidades y la ampliación del plazo de ejecución y justificación de las obras.
El consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, destaca que “con esta modificación damos un paso decisivo para culminar un proyecto clave para Fasnia. No solo incrementamos la inversión, sino que adaptamos los plazos a la realidad de la obra para garantizar un resultado de calidad y plenamente funcional para la ciudadanía”.
Mejora técnica
La actuación incluye un incremento presupuestario de 21.554 euros adicionales, una mejora técnica que permitirá intervenir en la parcela colindante al edificio. Esta ampliación hará posible optimizar el uso del futuro centro multicultural, recuperar de forma integral la segunda fachada del antiguo cine y habilitar una nueva plaza pública como espacio de encuentro vecinal.
“Esta inversión adicional nos permite ir más allá de la rehabilitación del inmueble, apostando por un espacio cultural abierto, dinámico y plenamente integrado en el municipio”, añade el consejero del área.
Con esta nueva aportación, la inversión total destinada a este proyecto patrimonial asciende a 3.263.601 euros, consolidando una de las actuaciones culturales más relevantes del sur de la Isla, recuerda Acha.
En cuanto a los plazos establecidos, el Cabildo insular ha acordado ampliar el periodo de ejecución de las primeras anualidades, referidas a los años 2022 y 2024, fijando como nueva fecha límite el próximo 10 de septiembre de 2027.
Asimismo, se extiende el plazo de justificación hasta noviembre de ese mismo año, facilitando así la correcta ejecución de los trabajos y la gestión por parte del Ayuntamiento.
Con esta decisión, el Cabildo insular de Tenerife reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio cultural de la Isla y con la creación de nuevos espacios públicos que contribuyan a dinamizar la vida social y cultural de los municipios de Tenerife.