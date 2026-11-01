Cuando me salió el primer calabacín era como un bebé, fui a casa e hice una comida especial húngara, que lleva eneldo, el calabacín que era mío y cebolla”, cuenta Janos Hubert, uno de los vecinos que ha conseguido una parcela en el huerto urbano de El Durazno, el primero que se ha puesto en marcha en el Puerto de la Cruz.
Aunque por menos dinero y trabajo el mismo plato se puede comprar en un supermercado, Janos asegura que “no es lo mismo y tampoco es igual de reconfortante, pero solo se sabe cuando se ha experimentado”.
Su parcela es la número 17 y a los cultivos tradicionales, le añade calabacines y coles propios de Hungría gracias a que consigue las semillas. “No todo sale, pero estamos aprendiendo”, apunta. Nunca tuvo experiencia en la agricultura, pero se ayuda mucho de internet y del “buen rollo” que hay entre la gente del huerto, que permite intercambiar información.
El proyecto, que antaño muchas personas veían como una utopía, no solo ha permitido recuperar 19.000 metros cuadrados de una zona eminentemente agrícola, sino generar un espacio vivo de encuentro vecinal, aprendizaje colectivo y fortalecimiento comunitario. Al mismo tiempo, contribuye de una forma “extraordinaria” al bienestar personal.
A las 30 parcelas que gestionan vecinos y vecinas se unen zonas comunes que ellos mismos acondicionaron como una avenida con plataneras, un área de bosque con frutales donados por particulares, otra de vegetación autóctona en la que se puede ver una especie de enredadera con esponjas de baños aunque a simple vista parecen pepinos, flores que atraen a las mariposas monarcas, composteras y un estanque. Allí realizan un trabajo de equipo, que fortalece vínculos más allá de cada huerto en particular y que les recompensa, cada día, con una “vistas idílicas” con el Teide al fondo.
No tienen reglas ni tiempos, se organizan según las necesidades del momento. Si alguien va a regar su parcela y comprueba que las zonas comunes necesitan agua, no lo dudan. Lo mismo si es necesario acometer tareas de limpieza o arrancar malas hierbas.
Cada persona cultiva lo que quiere “y lo que le sale” en sus 30 metros cuadrados, ya que sembrar al fuera de temporada no siempre se consiguen los resultados esperados.
Aún así, no se pueden quejar. Plantas aromáticas como la albahaca, el perejil, el tomillo y el romero conviven con tomates de todo tipo, lechugas, beterradas, puerros, cebollinos, calabacines, berenjenas y acelgas y frutas como el melón, cuyos tallos y frutos crecen a ras del suelo y no entorpecen a los próximos usuarios.
No obstante, el tiempo de siembra y de cosecha no es un factor que se ha priorizado en la puesta en marcha de esta iniciativa pero que seguramente cada hortelano tendrá en cuenta los próximos meses.
La presidenta de la Asociación de Vecinos el Botánico Margalida Figueroa es una de las personas que tiene allí una parcela. Confiesa que “no tenía idea de agricultura” cuando se apuntó en esta nueva aventura, “pero la tierra es muy generosa” y poco a poco va viendo los resultados y presume de ellos.
Para ello fue necesario pasar una etapa formativa a cargo de la asociación La Vereda, responsable de la dinamización y gestión del huerto, en la que, tanto ella como el resto de beneficiarios, aprendieron cómo acondicionar la tierra y prepararla para el cultivo ya que estaba llena de escombros.
Al lugar se llevó un rebaño de ovejas y otro de cabras para que se comieran los hierbajos que tenían casi un metro y medio de alto. Sin embargo, esta acción no dio los resultados esperados y fue necesario meter una pala. “No nos quedamos satisfechos con el trabajo de las ovejas”, bromea Margalida.
Después de remover la tierra, la tarea consistió en añadirle compost de excremento de vaca para enriquecerla, al ser un abono orgánico equilibrado y rico en nutrientes que mejora la estructura del suelo.
También se diseñaron bancales para personas con movilidad reducida, que son accesibles y se adjudicaron a personas y entidades que pedían este tipo de espacios más pequeños.
Papel relevante
Además, se ha reservado un papel relevante a las personas mayores del municipio y a las asociaciones y entidades con fines sociales, reforzando el carácter integrador de la propuesta. Una de ellas es Visión Azul Autismo.
El día de la visita que realizó Diario de Avisos al lugar estaba Asunción González, una de sus representantes, quien mostró orgullosa su parcela, cuyo cuidado intercala con los propios niños y jóvenes y otros familiares. En su caso, al elegir los cultivos “juegan” un poco “con aquellos que saben que van a salir”.
El Ayuntamiento, en concreto el área de Participación Ciudadana, hace que esto sea posible gracias a una empresa externa que se ha encargado de organizar todo el trabajo, la gestión y la dinamización del huerto urbano. Todavía quedan cuestiones de organización pendientes, como el riego permanente, y tampoco está cerrado el tiempo del que dispondrá cada usuario aunque los actuales consideran que debería ser de al menos cinco años por todo el trabajo previo que realizaron para poner el terreno en condiciones antes de empezar a cultivar.
No obstante, ello dependerá de la aprobación del futuro reglamento que servirá también para otros huertos ya que el de El Durazno es el primero pero no el último.
En breve, el segundo
En este sentido, el concejal del área, David Hernández, asegura que en breve se inaugurará el segundo, cuya dinamización está licitada, en la urbanización Jardines Quintana, que dispone solo de diez huertos pero que son accesibles y especialmente adaptados para personas con movilidad reducida.
Debido a la demanda existente, con 80 personas que se encuentran en una lista de reserva desde el primer momento, se licitará el tercero en otro barrio del municipio.
“Con la puesta en marcha de estos huertos comunitarios no solo recuperamos espacios públicos infrautilizados, sino que los transformamos en bienes comunes al servicio de la ciudadanía. Es un proyecto que no tiene ni un ‘pero’, todo es positivo, para el medio ambiente, para la salud, al promover hábitos de consumo responsables y saludables, y para la comunidad”, subraya el edil.
Todos recalcan que la importancia del proyecto reside en que no se dejará en el tiempo sino que su dinamización es permanente. Prueba de ello es que desde que arrancó se organizaron diferentes actividades con la implicación de toda la ciudadanía portuense. Un domingo saludable, taller de semilleros, flores de seda, visitas guiadas, intercambio con otros huertos, y venta de frutas frescas han permitido disfrutar del lugar.
De esta manera, entre el aprendizaje diario y el cultivo compartido, el huerto urbano de El Durazno no solo ha transformado la tierra, sino también la convivencia ciudadana. Un espacio verde que ha echado raíces entre los vecinos y vecinas y que demuestra, pese al poco tiempo que lleva, que los verdaderos frutos van mucho más allá de la cosecha.