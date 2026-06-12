Los trabajadores del HUC muestran su malestar por los recortes en contratación

Centenares de trabajadores de todos los grupos profesionales del Hospital Universitario de Canarias (HUC) volvieron a denunciar los recortes en la contratación de personal, la cobertura de todas las bajas laborales, permisos, reducciones de jornada o vacaciones, situación que agrava el colapso asistencial y perjudica tanto a la ciudadanía como al personal del Servicio Canario de la Salud.
Sobre las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, denuncian que menos contrataciones significan mayores cargas de trabajo, incremento de la presión asistencial, aumento del riesgo físico y psicosocial, así como una pérdida de la calidad de los servicios prestados. Todos los representantes sindicales coincidieron en que hay recortes en todo el Servicio Canario de Salud, pero tendrán consecuencias directas para poder asegurar los “cuidados seguros y de calidad” de la población “discriminada” del área norte de Tenerife y de La Palma, al contar el HUC con un déficit estructural de personal y una plantilla bastante mermada en número en relación con la creciente población asistida.
La plantilla está sobrecargada y exhausta al llevar años soportando una carga asistencial superior al resto.
Cati Darias, de Intersindical Canarias, reiteró que ante la alta precariedad laboral, desde la consejería de Sanidad se recurre a la publicidad engañosa, la mentira y el falseamiento de la realidad. Mientras se anuncian inversiones, planes estratégicos y nuevos servicios, “la realidad es la nefasta y desprofesionalizada gestión” que sigue marcada por las restricciones en la contratación, la falta de personal, el deterioro de las condiciones laborales, el aumento constante de las listas de espera y la saturación de las urgencias.
Considera que estas decisiones responden a una errática política de ahorro económico que reduce la capacidad asistencial del sistema sanitario público precisamente en una época en la que la presión asistencial continúa siendo muy elevada, para seguir aumentando las derivaciones a la sanidad concertada.
La Palma
En la misma línea, la Junta de Personal del personal del Área de Salud de La Palma denunció que se han paralizado las contrataciones de personal eventual temporal, y las de sustitución de permisos de vacaciones y en la duración de los contratos.
Denuncian que su Gerencia señala que “existe disponibilidad económica” para contratar, sin embargo, permanecen paralizadas a la espera de la autorización de ámbito superior.