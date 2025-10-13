Vuelve la casa más navideña de Canarias: este año será especial

La casa más navideña de Canarias cumple 30 años de tradición en 2025 y prácticamente nadie en Tenerife quiere perderse el gran encendido.
Lorenzo Barroso, que empezó con su padre a adornar la vivienda, ubicada en Valle Guerra, en 1995, ha anunciado en Facebook que ya se está preparando el decorado de cara a las próximas fiestas.
“Con el paso de los años se empezó a correr la voz hasta convertirse en lo que es a día e hoy: una verdadera tradición”, indicaba Barroso en una entrevista con DIARIO DE AVISOS. “La gente visita la casa como el que va a La Laguna o Santa Cruz a ver el alumbrado”, añadía.
La pasada Navidad se congregaron en el pueblo lagunero, concretamente en la carretera de El Boquerón, donde se encuentra la casa, más de 2.000 personas solo para asistir al gran encendido, que incluyó la instalación de 40.000 luces, convirtiéndose en un plan perfecto para compartir con los más pequeños de la casa.
La labor de Lorenzo Barroso es artesanal y pone todo su empeño para que no falte ningún detalle: bombillas, cascanueces enormes, un Papá Noel de casi dos metros y otros tantos adornos. De hecho, aseguraba que “la casa no solo es llamativa por la noche, sino también por el día”.