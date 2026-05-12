Grave accidente de tráfico en el sur de Tenerife: el 112 da la última hora

Un motorista ha resultado herido de gravedad y su acompañante ha sufrido lesiones de carácter leve tras un accidente de tráfico en Tenerife, registrado este lunes en el municipio de Arona.
El incidente tuvo lugar a las 09.36 horas en la TF-655, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
El motorista sufrió un traumatismo craneal grave
De acuerdo con la valoración inicial del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el conductor de la moto presentaba un traumatismo craneal de carácter grave en el momento de la asistencia. Tras ser estabilizado por el personal sanitario, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
La acompañante de la motocicleta sufrió policontusiones de carácter leve y fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Quirón Costa Adeje.
Colisión entre una moto y otro vehículo en Arona
El Cecoes recibió una alerta informando de una colisión entre una moto y otro vehículo en la vía mencionada anteriormente. Tras el aviso, se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
Hasta el lugar acudieron efectivos del SUC con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, además de agentes de la Guardia Civil.