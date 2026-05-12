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Colas en la TF-5 por un accidente

Se ruega máxima precaución a todos los conductores que circulen por la zona
Colas en la TF-5 por un accidente
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Tráfico muy congestionado en la autopista TF-5 tras la colisión en la que se ha visto implicado un motorista en dirección norte.

El accidente se ha producido a la altura de Taco, lugar en el que se encuentra una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). En el lugar también se encuentra la Guardia Civil y efectivos del servicio de Carreteras del Cabildo.

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Por el momento se desconoce el alcance de posibles heridos. Se ruega máxima precaución a todos los conductores que circulen por la zona.

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