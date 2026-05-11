Salvan la vida a un hombre en la costa de Arona

Una embarcación de Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes a una hombre que se encontraba en apuros mientras se bañaba en la costa de Arona.
Los hechos han sucedido a las 12.45 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre una persona en apuros en el mar en la playa de Las Ballenas.
A su llegada al lugar, dos bomberos del Consorcio de Tenerife se lanzaron al agua para ayudar al afectado, ya acompañado por un integrante del servicio de socorrismo en playas, con el objetivo de mantenerse todos a flote, ante la imposibilidad de una evacuación por la costa, a la espera de una embarcación de Salvamento Marítimo.
Así, la Salvamar Alpheratz izó a bordo al grupo para su traslado al puerto de Los Cristianos y valoración del afectado por el recurso sanitario.
Personal del SUC asistió en el lugar al afectado, que rechazó el traslado a un centro sanitario.