El aviso del BOE que afecta a tu casa: por qué no puedes poner aire acondicionado en la fachada

La llegada de las altas temperaturas y las sucesivas olas de calor que se esperan en Canarias han disparado el interés por la instalación de sistemas de climatización, como el aire acondicionado, en los hogares españoles.
Sin embargo, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) es restrictiva al respecto: está prohibido colocar unidades exteriores en la fachada del edificio si no se cuenta con la autorización expresa de la comunidad de propietarios.
El marco legal: el artículo 7 de la LPH
La normativa vigente establece que la fachada es un elemento común del inmueble. Según el artículo 7 de la citada ley, aunque un propietario puede realizar modificaciones en su vivienda, estas no deben menoscabar la seguridad, la estructura general o la configuración exterior del edificio.
Expertos legales de Millennials Abogados subrayan que cualquier intervención que altere la estética del inmueble requiere el consentimiento vecinal. La ley protege la armonía arquitectónica, impidiendo que decisiones individuales afecten al conjunto de la propiedad. En este sentido, el interés colectivo prevalece sobre la necesidad de refrigeración particular.
Excepciones y zonas permitidas para la instalación
A pesar de la rigidez de la norma, existen supuestos en los que el propietario tiene margen de maniobra. Las principales excepciones se dan cuando el equipo se instala en zonas privadas, como terrazas o patios de uso exclusivo, siempre que la unidad no sea visible desde el exterior ni afecte a elementos comunes.
Para aquellos que necesiten colocar el aparato en zonas comunes, la vía legal es solicitar una autorización formal en la junta de propietarios. Para ello, se recomienda presentar un proyecto técnico que detalle:
- Ubicación exacta del equipo.
- Características técnicas del sistema.
- Impacto visual y medidas de integración.
Consecuencias de instalar sin autorización
El incumplimiento de esta normativa conlleva riesgos legales significativos. Si un vecino decide actuar de forma unilateral, la comunidad está facultada para exigir la retirada inmediata del aparato de aire acondicionado.
La jurisprudencia actual suele ser favorable a las comunidades en estos conflictos. En caso de litigio, los tribunales pueden obligar no solo al desmontaje del equipo, sino también al pago de sanciones económicas y al abono de los costes de reparación por los daños ocasionados en la fachada.
Alternativas para combatir el calor de forma legal
Ante las limitaciones arquitectónicas, el mercado ofrece soluciones que no vulneran la Ley de Propiedad Horizontal:
- Sistemas portátiles: Equipos que no requieren unidad exterior ni obra en fachada.
- Ubicación en patios interiores: Utilizar zonas menos expuestas o cubiertas habilitadas.
- Preinstalaciones: Los edificios modernos suelen contar con canalizaciones específicas para evitar conflictos.
Además, muchas comunidades están aprobando normativas internas que unifican los criterios estéticos (ubicación y dimensiones), permitiendo que todos los vecinos accedan a la climatización de forma ordenada y bajo un criterio común.