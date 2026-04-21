El drástico cambio que viene a Canarias: un estudio de la ULL pone fecha al aumento de las olas de calor extremas

La Universidad de La Laguna (ULL) alerta de un escenario crítico para el archipiélago: Canarias sufrirá hasta 6,5 olas de calor adicionales al año y periodos de calor extremo que podrían sumar 60 días anuales en islas como La Palma.
Esta transformación climática, analizada mediante el avanzado método FICLIMA, prevé un aumento drástico en la frecuencia y duración de estos fenómenos hasta el año 2100, marcando un punto de no retorno en la meteorología de las Islas.
La investigación, liderada por Juan Carlos Santamarta Cerezal, del Departamento de Ingeniería Agraria y del Medio Natural de la ULL, utiliza datos históricos para proyectar cómo el cambio climático intensificará las temperaturas máximas.
El estudio, publicado en la revista Regional Environmental Change, advierte que el archipiélago se enfrenta a un giro radical en su estabilidad térmica habitual.
Duración extrema: 10 días seguidos
Uno de los puntos clave del informe es el incremento de la duración media de estos episodios. Si en la actualidad las olas de calor suelen remitir tras 4 o 5 jornadas, las proyecciones indican que a finales de siglo la media se situará en los 10 días consecutivos.
Este aumento de la persistencia supone un desafío sin precedentes para la salud pública y la gestión del agua en las Islas.
Las islas orientales, con Fuerteventura a la cabeza por su proximidad a la costa africana, serán las que registren una mayor frecuencia de eventos. Sin embargo, la acumulación de jornadas bajo temperaturas extremas será generalizada, afectando gravemente a la biodiversidad y a los motores económicos de la región.
La intensidad máxima golpeará al oeste
El estudio destaca una paradoja orográfica: aunque las islas orientales tendrán más olas de calor, las occidentales sufrirán una intensidad máxima superior. En El Hierro y La Palma, se esperan repuntes de hasta +1,4°C en los picos térmicos durante estos eventos.
Este fenómeno se debe a la interacción del relieve abrupto con factores atmosféricos como la inversión térmica, que actúa como una “tapa” potenciando el calor en zonas de media montaña.
Esta vulnerabilidad se ve agravada por la posición de Canarias frente a las masas de aire cálido del Sáhara.
Un reto para la supervivencia económica
Los expertos de la ULL subrayan que la economía regional, dependiente del turismo y la agricultura, es extremadamente sensible a estas variaciones. Por ello, el informe concluye con una llamada a la acción para optimizar la planificación urbana y la gestión hídrica, protegiendo así a los sectores más expuestos.
Esta investigación forma parte del proyecto europeo ARSINOE y se puede consultar a través de la plataforma SICMA Canarias.
Por su valor estratégico, el trabajo ha sido galardonado con el premio 2026 Chris Binnie Award for Sustainable Water Management.