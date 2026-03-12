La AMPA del CEIP Teófilo Pérez en Tegueste denuncia la falta de auxiliares de comedor: “Menú de emergencia y cubiertos desechables”

La Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA) del CEIP Teófilo Pérez, en Tegueste, ha decidido dar un paso al frente y hacer pública la situación que, según denuncian, vive el centro desde hace más de dos años. Las familias aseguran que el colegio arrastra problemas de personal en el servicio de comedor desde 2023 y que actualmente se encuentra en una situación que califican de “insostenible” para el alumnado, el equipo directivo y el resto de personal del comedor.
La denuncia se produce pocos días después de que se conociera el caso de CEIP Granadilla de Abona, donde cerca de 70 alumnos de 6º de Primaria se quedaron sin servicio de comedor escolar el miércoles 11 de marzo, ante la falta de auxiliares de comedor. Una situación que el centro ha solucionado este jueves 12 de marzo, comunicando la reanudación del servicio para todo el alumnado.
Menú de emergencia y menaje desechable
Según explica la representante del AMPA del CEIP Teófilo Pérez, Cleo Santos, en estos momentos el centro funciona con “menú de emergencia” y con menaje desechable para el alumnado de 4º a 6º de Primaria debido a la falta de personal en cocina.
El comedor del centro cuenta con una cocinera y tres auxiliares de cocina, pero el proceso de estabilización de personal realizado en enero dejó temporalmente el servicio con solo dos auxiliares.
Las sustituciones “tardaron más de 15 días en cubrirse”, lo que obligó al centro a adoptar medidas excepcionales. Actualmente, “una de las auxiliares se encuentra de baja y no ha sido sustituida, lo que ha obligado a mantener el menú de emergencia”, denuncia Santos.
Las familias sostienen que esta situación sobrecarga al personal existente y afecta directamente al funcionamiento del servicio.
A ello se suma, según denuncia la AMPA, la situación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Las familias señalan que, si bien durante el horario lectivo este alumnado recibe el apoyo necesario dentro de las aulas, una vez finaliza la jornada escolar “no se garantiza la misma atención durante el servicio de comedor“.
Cleo Santos explica que estos alumnos “no cuentan con auxiliares específicos que atiendan sus necesidades durante el tiempo de comedor“, pese a tratarse de alumnado que requiere apoyo adicional.
Según detallan, desde 2025 el Consejo Escolar del centro trasladó formalmente esta petición a la Consejería de Educación, solicitando que esta realidad se tuviera en cuenta a la hora de establecer las ratios de auxiliares de comedor.
Falta de auxiliares de comedor y plantilla incompleta
A esta situación se suma otro problema que afecta al servicio de comedor. En el centro trabajan 10 auxiliares de comedor, pero “una de ellas se encuentra de baja y tampoco ha sido sustituida“, subraya Santos.
Además, dos de las trabajadoras tienen el puesto adaptado, una condición que, según explican desde la AMPA, se concedió bajo el compromiso de la administración de mantener siempre la plantilla completa para garantizar la cobertura del servicio.
Las familias denuncian que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no está cumpliendo ese compromiso, lo que obliga al resto del personal a asumir más carga de trabajo.
El colegio lleva más de 15 días sin administrativo
Otro de los problemas que señalan las familias afecta a la gestión administrativa del centro. En noviembre de 2024 se jubiló el administrativo del colegio, una plaza que todavía no ha sido cubierta de forma estable.
Desde entonces, el centro ha contado con tres administrativos diferentes, pero actualmente lleva más de 15 días sin ninguno. “La ausencia de este puesto afecta a numerosas gestiones del día a día, como la atención de las familias, preinscripción de alumnado, gestiones del centro, entre otras”, comenta Cleo Santos.
Además, la situación preocupa especialmente a las familias porque en breve comenzará el proceso de preinscripción para el curso 2026-2027, “un trámite que requiere una importante carga administrativa”, señala la representante de la AMPA.
Sin respuesta de la Consejería de Educación
Según explican desde la AMPA, han intentado trasladar la situación a la administración educativa sin obtener respuesta. Las familias aseguran que desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no han atendido los escritos registrados en los últimos meses.
Además, indican que la Dirección Territorial de Educación les comunicó por teléfono que no podía intervenir porque el problema depende de otros departamentos.
Ante esta situación, la AMPA ha solicitado una reunión urgente con el viceconsejero y el consejero de Educación, pero por el momento no han recibido convocatoria.
Varias AMPA se unen para denunciar un problema estructural
Las familias aseguran que el problema no es un caso aislado, sino que forma parte de una situación que afecta a varios centros educativos en la Isla.
Por este motivo, varias AMPAs han decidido unirse para reclamar soluciones a la Consejería, con el objetivo de denunciar lo que consideran “un problema estructural en la gestión del personal“.
“Es una situación insostenible para el personal, el equipo directivo, el alumnado y las familias”, señalan Cleo Santos, representante de la AMPA del CEIP Teófilo Pérez
Las familias también advierten de que “no permitirán que esta situación se utilice como argumento para externalizar el servicio de comedor” en un centro como el CEIP Teófilo Pérez cuyo comedor es de gestión directa, “no queremos un servicio de catering”, resaltan.