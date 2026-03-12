El colegio de Granadilla reanuda el comedor tras dejar a 70 alumnos sin servicio: “Puede volver a repetirse”

El CEIP Granadilla de Abona comunica la reanudación del servicio de comedor para todo el alumnado a partir de este jueves 12 de marzo, después de que el miércoles se viera obligado a suspenderlo para los alumnos de 6º de Primaria ante la falta de auxiliares de comedor, una decisión que afectó a alrededor de 70 escolares, según informó el propio centro a DIARIO DE AVISOS.
La dirección del colegio trasladó la noticia a las familias a través de la aplicación, donde agradeció el respaldo recibido tanto por parte de la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) como de los padres y madres que se vieron afectados por la suspensión temporal del servicio.
En el mensaje, el centro confirma que el comedor “se reanuda con normalidad” tras haberse reforzado el personal. Según explican, “desde Dirección Territorial y la Secretaría General Técnica, a lo que se suma Comedores Escolares, han hecho posible que tengamos refuerzo suficiente” para garantizar la atención al alumnado.
El equipo directivo también ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas a las familias tras la suspensión del miércoles, una medida que obligó a reorganizar la recogida de los menores y la conciliación familiar durante esa jornada.
No obstante, desde el colegio advierten de que situaciones similares podrían repetirse en el futuro si vuelven a producirse problemas de personal. En este sentido, recuerdan que “esta situación puede volver a repetirse y tenemos que estar preparados/as”, en referencia a la dependencia del servicio respecto a la disponibilidad de auxiliares de comedor.
La reanudación del servicio llega un día después de que se hiciera pública la situación en el centro educativo de Granadilla de Abona, donde la falta de auxiliares de comedor llevaba reclamándose a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias desde octubre de 2025.