Calima, chubascos y fuertes rachas de viento: la Aemet prevé tiempo inestable en Canarias

La previsión meteorológica para este miércoles indica que habrá cielos cubiertos e intervalos por la tarde, con nubosidad de evolución en zonas del interior, cuando no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, incluso en forma de chubasco, especialmente en el nordeste, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, continuará el episodio de calima, que será más significativa en medianías y cumbres, si bien tenderá a disminuir al final del día.
Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, salvo algún ligero descenso en las mínimas y un ligero ascenso en las máximas, sobre todo en la vertiente norte. Los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en Tenerife y los 20 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará de flojo a moderado del nordeste, tendiendo a flojo variable por la tarde. En zonas altas, será moderado de componente oeste que, en cumbres centrales, aumentará de a moderado a fuerte y sin descartar rachas ocasionales de muy fuerte hasta la tarde.
En Gran Canaria habrá intervalos de nubes medias y altas sin descartar alguna lluvia débil y ocasional en el interior en horas centrales; además de una calima que será más significativa en medianías y cumbres.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, predominarán los intervalos de nubes medias y altas, y la presencia de calima, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán en ligero descenso en la vertiente sur, en ligero ascenso en medianías del norte y sin cambios en el resto. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 23ºC de mínima y los 26ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará flojo a moderado del nordeste, tendiendo a flojo variable por la tarde. En cumbres, moderado de componente oeste.