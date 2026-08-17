Vuelve uno de los sabores más recordados de Munchitos a Canarias, pero por tiempo limitado

Munchitos recupera el sabor Cheese & Onion en Canarias con una edición limitada para este verano. Aperitivos Snack ha anunciado el lanzamiento de esta variedad de queso y cebolla, que ya se comercializa en puntos de venta de las Islas y permanecerá disponible durante un periodo limitado.
La compañía presenta este lanzamiento como el regreso de uno de los sabores más recordados de Munchitos. La propia marca promociona actualmente Cheese & Onion como una edición limitada vinculada al verano canario.
La nueva referencia mantiene la combinación de queso y cebolla, pero llega con un envase diferente al habitual. El diseño incorpora un paisaje de playa y otros elementos relacionados con el verano en Canarias.
Un sabor de Munchitos que ya había llegado a Canarias
Cheese & Onion no parte de cero. La variedad de Munchitos Queso y Cebolla figura entre los productos de Aperitivos Snack recogidos por el portal Elaborado en Canarias, junto con otros sabores como Original, Ajillo, Pizza o Queso.
Ahora, Aperitivos Snack vuelve a poner el foco en esta combinación mediante una campaña estacional. Según la información facilitada por la empresa, el producto estará disponible durante las próximas semanas en los establecimientos que comercializan habitualmente la marca en Canarias.
La compañía no concreta en el material facilitado una fecha exacta para la retirada del producto ni especifica los establecimientos donde podrá encontrarse.
Munchitos apuesta por las ediciones limitadas
La estrategia no es nueva para la marca. Durante 2026, Munchitos ha lanzado otras ediciones especiales vinculadas a fechas concretas del calendario.
En febrero, Aperitivos Snack presentó una edición limitada asociada al Carnaval y, en mayo, lanzó una variedad de bacon y queso con un diseño especial por el Día de Canarias. Ambas acciones aparecen recogidas en la sección de actualidad de la propia compañía.
Con Cheese & Onion, la marca vuelve a utilizar una edición temporal para renovar su catálogo durante el verano.
La nueva bolsa apuesta además por una estética claramente estacional. La playa se convierte en el elemento principal del envase para vincular el producto con los meses estivales y con su comercialización en las Islas.
Munchitos Cheese & Onion ya se promociona como edición limitada, por lo que su permanencia en los establecimientos dependerá de la duración de la campaña y de las existencias disponibles.