Tres denuncias por presunta corrupción en el Ayuntamiento de El Tanque llegan al juzgado

La Fiscalía Anticorrupción ha admitido a trámite tres denuncias presentadas por el antiguo secretario-interventor del Ayuntamiento de El Tanque, en Tenerife, por posibles delitos relacionados con la gestión municipal. Según un comunicado difundido por el denunciante, los tres expedientes han sido remitidos al juzgado competente para su tramitación penal.
Las denuncias fueron presentadas en 2025 por Alejandro Morales Pérez, quien ejerció como secretario-interventor del Consistorio entre 2022 y 2026. Los hechos denunciados estarían vinculados a presuntas irregularidades en la gestión de la alcaldesa y la teniente de alcalde.
Denuncias
Según la información facilitada por el antiguo funcionario municipal, las tres denuncias hacen referencia a posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y revelación de secretos.
El comunicado señala que los hechos investigados se circunscriben a actuaciones relacionadas directamente con la gestión de la Alcaldía y la Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento de El Tanque.
La documentación aportada no detalla las operaciones, expedientes administrativos o decisiones municipales concretas que habrían motivado las denuncias. Tampoco precisa las cantidades económicas que podrían estar afectadas.
La admisión a trámite de una denuncia no supone que se hayan acreditado los delitos denunciados ni implica una condena. El procedimiento debe determinar si existen indicios suficientes para exigir responsabilidades penales.
El ex secretario-interventor defiende su actuación
Alejandro Morales Pérez sostiene que presentó las denuncias durante su etapa como responsable de la Secretaría-Intervención municipal, en el ejercicio de sus competencias profesionales.
En el comunicado explica que su actuación responde a las funciones de asesoramiento legal, control y fiscalización interna que corresponden a este puesto dentro de la Administración local.
También señala que actuó en cumplimiento de su obligación de comunicar a las autoridades competentes los hechos presuntamente delictivos de los que pudiera tener conocimiento por razón de su cargo.
Quiénes son las responsables del Ayuntamiento de El Tanque
El Ayuntamiento de El Tanque está presidido por María Esther Morales Sánchez, mientras que Jennifert Rosales Pérez ocupa la primera Tenencia de Alcaldía, según la información publicada en la página oficial del Consistorio.
La alcaldesa también tiene delegadas las áreas de Hacienda, Urbanismo, Recursos Humanos, Seguridad y Empleo. La primera teniente de alcalde es responsable de Obras y Servicios, Servicios Funerarios y Vivienda.
Por el momento, el comunicado del ex secretario-interventor no concreta el alcance de las posibles responsabilidades de las representantes municipales ni informa de citaciones judiciales.
Tampoco aporta resoluciones de la Fiscalía o de los juzgados que permitan comprobar de manera independiente la situación procesal de las tres denuncias.
La información disponible procede del escrito difundido por el denunciante y queda pendiente de conocer la documentación judicial correspondiente y la posición del Ayuntamiento sobre los hechos denunciados.