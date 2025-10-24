Comienza la redacción del primer Plan General (PGO) del municipio El Tanque

La fisonomía del municipio ha ido cambiando con la construcción del Anillo Insular y lejos de estar alejado, El Tanque ha quedado en un punto intermedio entre el Norte y el Sur de Tenerife “ofreciendo calidad de vida“, subraya su alcaldesa, Esther Morales.
Por esta razón, y con el fin de avanzar hacia un modelo de municipio moderno, habitable y con oportunidades para todos, resulta imprescindible contar con un Plan General de Ordenación (PGO), un documento urbanístico del que hasta ahora carece ya que el planeamiento vigente se basa en las Normas Subsidiarias aprobadas en el año 1998, condicionando su crecimiento en las últimas décadas.
Para su redacción, el Ayuntamiento ha obtenido una subvención de 187.705 euros que le permitirá empezar la primera y segunda fase cuya duración se estima entre 6 y 7 meses. En total constará de ocho, que se desarrollarán en tres años al ser un documento “bastante denso”, cuyo presupuesto asciende a 568.072 euros, una cantidad imposible de asumir con fondos propios para un ayuntamiento pequeño como el El Tanque.
El nuevo PGO no solo permitirá establecer un marco legal y técnico actualizado para el desarrollo de la localidad, sino planificar planificar un crecimiento equilibrado y respetuoso con el entorno, facilitar el acceso a nuevas inversiones, infraestructuras y servicios, y dar respuesta a las necesidades actuales de vivienda, equipamientos, movilidad y sostenibilidad, puntualiza Morales.
“El PGO va a permitir que se busque suelo y se modifique para poder construir o incluso crear calles que están contempladas en las normas subsidiarias”, asegura. Las nuevas vías que se contemplan se encuentran en las inmediaciones del Ayuntamiento, próximas a la avenida Colón, en la Avenida Príncipes de España, y cerca de la residencia de mayores. En este último caso, se proyecta una nueva vía entre la calle Pedro Pérez González que llevaría a la calle de Los Laureles.
En cuanto al equipamiento, la regidora sostiene que se necesitan zonas de esparcimiento y de aparcamiento, con el equipaje necesario para vehículos de carga eléctrica, y otras que se podrían destinar a uso industrial “y eso supone la creación de puestos de trabajo”, subraya. En concreto, entre la TF-82 y la calle Andrés Miranda Hernández.
“Como alcaldesa, mi prioridad es que los servicios esenciales se puedan prestar, pero también hay que tener en cuenta este tipo de documentos para que el municipio se desarrolle dado que además, el suelo es bastante barato, la gente quiere quedarse a vivir aquí y eso genera un crecimiento de la economía y de los servicios”, manifiesta por último Esther Morales.