La alcaldesa de El Tanque exige al Cabildo que arregle el viario insular que pasa por el municipio

Falta de limpieza en los márgenes que genera problemas de visibilidad, un firme muy deteriorado, y escasa señalización horizontal y vertical, fundamentalmente el marcado de los pasos de peatones y líneas que delimitan los carriles, son algunos de los problemas que afectan desde hace años a las carreteras insulares TF-82, TF-421, TF-423 y TF-373, que atraviesan el municipio de El Tanque.
Su alcaldesa, Esther Morales, lleva dos años reclamando al área de Carreteras del Cabildo de Tenerife que solucione estos problemas en vías que son de su competencia debido a las consecuencias que conlleva este mal estado, tanto para conductores como para peatones. Lo ha solicitado por registro oficial en ocho ocasiones, se ha reunido con el consejero del área, Dámaso Arteaga, “quien ya últimamente ni le contesta”, e incluso elevando mociones al Pleno municipal que luego han sido trasladadas a la Corporación insular.
Sin embargo, dos años después la situación sigue siendo la misma. “Casi todos los núcleos de El Tanque están atravesados por el viario insular. La TF-82, que recoge el mayor de los tránsitos en cuanto al volumen de vehículos, carece del mantenimiento continuo de limpieza en los márgenes de la vía, el pavimento desde el tramo que comprende entre la plaza del Santísimo Cristo del Calvario y el Ayuntamiento tiene unas condiciones bastante deterioradas por el gran volumen de tráfico que a diario pasa por el municipio”, lamenta la regidora.
Además, detalla que desde el centro de la localidad hasta el núcleo de Erjos “es una odisea transitar por esa vía debido a la gran cantidad de huecos, maleza en el márgenes, y el poco mantenimiento de las barandas”. En esta carretera en concreto también le preocupa la señalización y fundamentalmente, que se remarquen todos los pasos de peatones por la seguridad de los vecinos y vecinas, como se la solicitado, sin éxito, en varias ocasiones. “Son muchas las personas que me trasladan que casi no se ve y les da miedo cruzar”, apunta Morales. Lo mismo ocurre con la diferenciación de carriles y las señales verticales que limitan a 50 kilómetros por hora la velocidad por un colegio cercano.
Las actuaciones en la TF-421, que une Garachico con El Tanque, las actuaciones llevan demandándose desde desde hace mucho tiempo y no solo por el Ayuntamiento, sino también a través del Consorcio Isla Baja. “A día de hoy esa va caminando un pelín más ágil y se está en fase de redacción del proyecto”, puntualiza. No obstante, sus previsiones no son optimistas. “Estamos a mitad de mandato y todavía se necesitan informes de órganos sectoriales, impactos ambientales. Hablamos perfectamente de otro año y medio más. Si a eso le sumanos la licitación y empiezan las ejecuciones, yo tiro por lo alto 2 años y medio o tres”, sostiene.
Las otras carreteras insulares en las que el Gobierno local demanda una actuación urgente es la TF-423, que une Los Silos con El Tanque, y la TF-373, que conecta el municipio con Garachico por la parte de La Montañeta. En ambos casos, aunque están en mejores condiciones, necesitan limpieza y la segunda, un carril peatonal, como se requirió en su día.
La alcaldesa asegura que en muchas ocasiones el Ayuntamiento realiza el mantenimiento de los márgenes y de las glorietas principales del municipio, un trabajo que no le corresponde pero necesario “para que el municipio esté decente”.
Otra de sus peticiones es respecto a la TF-421, una vía que en determinadas ocasiones se suele cerrar el tráfico por celebraciones en Garachico, como ocurrió en agosto con las fiestas lustrales. “Lo entiendo y defiendo las tradiciones, pero no se puede desviar el tráfico desde las diez de la mañana hasta la noche por la TF-421 cuando es una carretera que no está en condiciones, donde hay desprendimientos y tiene los márgenes sucios. Es una locura”, insiste.
En este sentido, Morales informa que desde el Ayuntamiento se le ha remitido al Cabildo varios incidentes importantes, como reventones de rueda y varios desprendimientos en la TF-421.
Consultada sobre los motivos por los cuales no se le ha respondido a ninguno de sus requirimientos, cree que se debe a que el Gobierno insular (CC-PP) “no le está haciendo caso a los partidos que no son afines a sus siglas políticas, algo totalmente erróneo porque los vecinos y vecinas de El Tanque no votan solo al Partido Socialista, sino también a otras formaciones políticas y por lo tanto, no se puede vetar a a nadie”.
“Al final somos regidores públicos, tanto ellos como yo y creo que tienen que hacer caso a tanta solicitud, porque estoy demandando una actuación que no es solo para el municipio de El Tanque, sino para toda la Isla”, remarca por último.