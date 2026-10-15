La IA prevé una subida del 7% en el precio de la vivienda en Santa Cruz de Tenerife antes de 2027

La inteligencia artificial prevé que Santa Cruz de Tenerife registre una subida del 7% en el precio de la vivienda en compraventa durante el último trimestre de 2026. La capital tinerfeña se situaría así entre las ciudades españolas donde más se encarecería comprar una casa, según las estimaciones del Índice Predictivo DataVenues de Fotocasa.
La previsión contrasta con la evolución estimada para Las Palmas de Gran Canaria, donde los precios bajarían un 2% durante el mismo periodo. La diferencia entre ambas capitales del Archipiélago alcanza los nueve puntos porcentuales.
El estudio analiza la evolución prevista del mercado inmobiliario entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026 mediante una herramienta que combina inteligencia artificial y análisis masivo de datos (Big Data). Se trata de estimaciones, no de subidas ya registradas.
Santa Cruz de Tenerife, entre las ciudades donde más subirá la vivienda
La capital tinerfeña comparte con Salamanca y Teruel una de las mayores previsiones de crecimiento del precio de la vivienda en España.
Solo cuatro capitales presentan incrementos superiores en el informe: Ciudad Real, con un 11%; Zamora, con un 10%; Guadalajara, con un 9%, y Sevilla, con un 8%.
De cumplirse las estimaciones, Santa Cruz de Tenerife registraría la quinta mayor subida trimestral del país, empatada con otras dos ciudades.
La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, destaca las diferencias que presenta el mercado inmobiliario canario.
“Canarias presenta una de las mayores diferencias internas del conjunto de comunidades analizadas”, asegura.
Según Matos, Santa Cruz de Tenerife se encuentra entre los mercados con mayor crecimiento previsto del país, mientras que Las Palmas de Gran Canaria afronta una estimación bajista para los últimos meses del año.
“No podemos hablar de una evolución homogénea del mercado canario”, señala la responsable de Estudios del portal inmobiliario.
Dos previsiones opuestas para comprar vivienda en Canarias
Los datos de Fotocasa reflejan comportamientos diferentes entre las dos capitales canarias.
Mientras que Santa Cruz de Tenerife podría experimentar un incremento trimestral del 7%, Las Palmas de Gran Canaria registraría una caída del 2% en el precio de la vivienda en compraventa.
Las Palmas de Gran Canaria figura, además, entre las tres capitales españolas para las que el modelo anticipa una bajada de precios. Las otras dos son Alicante, con un descenso del 6%, y Granada, con una reducción del 1%.
La diferencia entre las dos capitales canarias no significa que una vivienda vaya a ser necesariamente más cara en Santa Cruz de Tenerife que en Las Palmas de Gran Canaria. El estudio compara porcentajes de variación de los precios, no el coste absoluto de los inmuebles.
Tampoco ofrece en esta previsión un precio estimado por metro cuadrado para diciembre.
La vivienda subirá en 42 capitales españolas, según Fotocasa
A escala nacional, la herramienta de Fotocasa anticipa un comportamiento mayoritariamente alcista del mercado de compraventa durante el cuarto trimestre.
De las 51 ciudades analizadas, 42 registrarían subidas de precios, seis permanecerían estables y tres experimentarían descensos.
Entre las capitales donde no se esperan variaciones figuran Madrid, Cádiz, San Sebastián, Pamplona, Soria y Castellón de la Plana.
Por comunidades, Castilla-La Mancha y Castilla y León concentran algunas de las previsiones de crecimiento más elevadas.
En cambio, ciudades como Barcelona, Valencia, Málaga y Palma presentan incrementos estimados del 1%, inferiores al previsto para Santa Cruz de Tenerife.
El Índice Predictivo de compra DataVenues utiliza inteligencia artificial y Big Data para estimar cómo evolucionarán los precios de las viviendas en venta. Fotocasa publica estas previsiones trimestralmente desde enero de 2025.
No obstante, las estimaciones pueden diferir de los resultados definitivos, ya que representan una proyección del comportamiento del mercado y no garantizan que los precios evolucionen exactamente en los porcentajes previstos.