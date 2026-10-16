Canarias aclara el pago de los 400 euros extra a pensionistas: lo que cambia en noviembre

El Gobierno de Canarias ha aclarado las condiciones para cobrar el complemento de 400 euros de las pensiones no contributivas, una prestación destinada a personas jubiladas o con incapacidad que cumplen determinados requisitos. La resolución, publicada este viernes, 16 de octubre, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), establece que el segundo ingreso, previsto para noviembre, podrá reducirse en determinados casos.
La Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración precisa que la ayuda mantiene su cuantía anual de 400 euros, distribuida en dos pagos de 200 euros. Sin embargo, el importe de noviembre podrá ser inferior cuando sea necesario para respetar los límites de ingresos establecidos por la legislación estatal.
Esta aclaración llega después de un acuerdo alcanzado el 19 de mayo entre el Gobierno de Canarias y la Administración General del Estado, que resolvió las discrepancias surgidas sobre la regulación autonómica de este complemento.
Quién podrá cobrar los 400 euros de las pensiones no contributivas
La prestación está dirigida a personas residentes en Canarias que tengan reconocida una pensión no contributiva de jubilación o incapacidad y cumplan las condiciones establecidas para su percepción. El Ejecutivo autonómico fijó inicialmente una cuantía de 400 euros por beneficiario para 2026, dividida en dos abonos:
- Mayo de 2026: primer ingreso de 200 euros, ya realizado.
- Noviembre de 2026: segundo ingreso de hasta 200 euros, sujeto a las condiciones recogidas en la resolución publicada este viernes.
Para recibir el pago de noviembre, será necesario mantener la residencia en Canarias y figurar de alta en la nómina de pensiones no contributivas correspondiente a ese mes.
No tendrán derecho al ingreso quienes tengan suspendida o extinguida su prestación, se encuentren pendientes del reconocimiento de la pensión o hayan causado baja por traslado a otra comunidad autónoma.
Además, haber cobrado los primeros 200 euros en mayo no garantiza automáticamente el segundo pago, ya que la Administración comprobará que se mantienen los requisitos.
Por qué algunos pensionistas podrían recibir menos de 200 euros en noviembre
La principal novedad de la resolución publicada en el BOC afecta al cálculo del segundo ingreso. El Gobierno autonómico establece que el complemento no podrá provocar que se supere el límite de acumulación de recursos de la unidad económica de convivencia, fijado por la normativa estatal.
Esto significa que, antes de efectuar el abono de noviembre, la Administración deberá comprobar los ingresos que correspondan a cada caso. Si el pago completo de 200 euros supone superar el límite legal, la cantidad se reducirá únicamente en la medida necesaria para respetar ese máximo.
Por tanto, la nueva interpretación no establece una reducción general para todos los beneficiarios. El ajuste dependerá de la situación económica individual o familiar.
Los límites aplicables varían según el número de personas que integran la unidad de convivencia y su relación de parentesco, de acuerdo con la normativa estatal sobre pensiones no contributivas. Esta precisión modifica el criterio recogido en la resolución autonómica de marzo, que inicialmente contemplaba abonos completos de 200 euros sin ajustes de cuantía.
Cómo se cobra el complemento de las pensiones no contributivas en Canarias
No es necesario presentar una solicitud para recibir este complemento económico. Según el procedimiento aprobado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, la comprobación de los requisitos y la concesión se realizan de oficio.
El dinero se ingresa directamente en la misma cuenta bancaria en la que cada persona recibe habitualmente su pensión no contributiva. El abono se efectúa de manera independiente a la mensualidad ordinaria de la pensión, por lo que se identifica como un complemento económico adicional.
La Administración publicará las resoluciones correspondientes en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, donde figurarán los expedientes beneficiarios y excluidos. Las personas interesadas también pueden consultar información a través de la sede electrónica autonómica y del teléfono de atención 012.
Cerca de 42.000 personas perciben pensiones no contributivas en Canarias
Según los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) correspondientes a diciembre de 2025, recogidos por el Gobierno autonómico, Canarias contaba con 41.831 pensiones no contributivas. De ellas, 25.610 correspondían a jubilación y 16.221 a incapacidad.
El complemento de 400 euros fue incorporado a los Presupuestos Generales de Canarias para 2026, con financiación vinculada a la Renta Canaria de Ciudadanía. Su finalidad es mejorar los ingresos de las personas beneficiarias de estas prestaciones y reforzar la protección económica de los hogares con menos recursos. La resolución de este viernes mantiene el complemento, pero aclara que su aplicación debe ajustarse a los límites económicos establecidos por la legislación estatal.