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Muere un sacerdote tras caerle encima un crucifijo en plena misa

La estructura se desprendió de la pared del altar ante los feligreses, que intentaron auxiliar al religioso y pidieron una ambulancia
Muere un sacerdote en plena misa al caerle encima un crucifijo
Pese a los intentos de asistencia, el sacerdote falleció como consecuencia del accidente.
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Un sacerdote ha fallecido en Ecuador después de que una gran cruz de madera se desprendiera de la pared y le cayera encima mientras celebraba una misa. El accidente ocurrió la noche del sábado 17 de octubre en una iglesia de Guayaquil y quedó grabado por una cámara que retransmitía la ceremonia en directo a través de Facebook.

La víctima es Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, situada en el centro-sur de la ciudad ecuatoriana. La Arquidiócesis de Guayaquil ha confirmado su fallecimiento y ha expresado sus condolencias a los familiares y allegados del religioso.

El momento en el que la cruz cae sobre el sacerdote

Las imágenes de la retransmisión muestran al sacerdote de pie frente a los feligreses, mientras dirige una oración durante la celebración religiosa.

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En ese momento, una gran cruz de madera con la figura de Jesucristo se desprende de la pared situada detrás del altar y cae hacia delante, golpeando al religioso en la cabeza.

El accidente ocurre de manera repentina, sin que el sacerdote tenga tiempo de apartarse.

Inmediatamente después del impacto, varios asistentes se acercan para intentar auxiliarlo. En la grabación se escuchan gritos de alarma y peticiones para que alguien avise a los servicios sanitarios.

“¡Padre, padre, llamen a una ambulancia!”, exclaman algunos de los presentes mientras tratan de socorrerlo.

Pese a los intentos de asistencia, el sacerdote falleció como consecuencia del accidente.

La grabación comenzó a circular por las redes sociales y fue difundida por distintos medios de comunicación ecuatorianos durante este domingo, 18 de octubre.

Por el momento, no se ha confirmado públicamente qué provocó el desprendimiento de la cruz que estaba instalada detrás del altar.

La Iglesia confirma la muerte de Patricio Sánchez Molinari

El arzobispo de Guayaquil, cardenal Luis Cabrera Herrera, confirmó el fallecimiento a través de un comunicado en el que trasladó sus condolencias a la comunidad religiosa, familiares y amigos del sacerdote.

Patricio Alfredo Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, también conocida como la congregación de los redentoristas, fundada en 1732.

El religioso estaba al frente de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y había ejercido anteriormente como párroco en Vinces, en la provincia ecuatoriana de Los Ríos.

Precisamente, la parroquia de San Lorenzo de Vinces también lamentó su fallecimiento y recordó los años en los que desarrolló allí su labor pastoral.

La Arquidiócesis de Guayaquil expresó su solidaridad con la familia redentorista y con las personas cercanas al sacerdote, al tiempo que pidió oraciones por su eterno descanso.

El accidente, ocurrido ante los fieles que participaban en la eucaristía, ha tenido una amplia repercusión después de que se difundieran las imágenes de la misa retransmitida en directo.

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