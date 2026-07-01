El Ejército vuelve a patrullar los montes de Tenerife para frenar los incendios

El Cabildo de Tenerife y el Ejército han presentado este miércoles la operación Prometeo 2026, cuyo objetivo principal será vigilar y proteger los montes de la isla durante 92 días, ante posibles incendios forestales durante la temporada de verano y ante el presagio de la llegada de fuertes olas de calor.
El anuncio lo ha realizado el Jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, Luis Villanueva Vals, junto con la presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, así como con la consejera de Medio Natural y Emergencias, Blanca Pérez, y otras autoridades civiles y militares.
La misión, fruto de un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Cabildo de Tenerife, se extenderá desde el día 1 de julio hasta el próximo 30 de septiembre, tiempo durante el cual se desplegarán diez patrullas terrestres al día, que supondrán un total de 920 patrullas durante toda la campaña, con el objetivo de dar cobertura las 24 horas a las zonas circundantes a los espacios naturales protegidos.
A lo que se sumará la operación Centinela, dirigida a la vigilancia y disuasión de actividades que puedan suponer riesgo de incendios, en coordinación con las unidades forestales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, que también tiene lugar en Galicia entre el 15 de agosto y el 30 de septiembre.
El jefe del Estado Mayor en Canarias ha destacado que su función se basa en complementar el trabajo realizado por los “auténticos protagonistas”, las brigadas forestales, quienes están “todo el año pendientes” del monte y del medio ambiente de la isla, por lo que pueden ofrecer información clave que se traduce en que en el año 2024 se detectaran siete conatos de incendio y en el año 2025 ocho.
“Que todo el mundo sepa que el Ejército está desplegado, vigilando, presente y pendiente de todas aquellas actuaciones que por negligencias puedan provocar un peligro de incendio, como pueden ser trabajos agrícolas o barbacoas en momentos de riesgo. Además, estamos coordinados con la Guardia Civil, con el SECOPIN y con todas las autoridades competentes”, ha indicado Villanueva.
A lo que ha añadido que las patrullas también aportan otro “valor añadido”, como se desprende de las anteriores experiencias de la Operación Prometeo, como son la presencia en entornos turísticos y con mucho movimiento de personas, lo que se ha traducido en ayudar a personas que sufrieron accidentes de tráfico, que se perdieron en el monte o la reducción de la cifra de robos y hurtos.
Por su parte, Dávilaha explicado que la renovación del acuerdo con el ministerio de Defensa simboliza “el compromiso, la anticipación y la responsabilidad” con la protección de Tenerife, tanto sus montes como su gente, sus espacios naturales, el paisaje y la biodiversidad.
“Hemos ampliado los medios materiales, los medios humanos y también el conocimiento técnico. Cada vez más tecnología al servicio de la protección de nuestros montes. Y hoy mandamos un mensaje claro: cada vez estamos más y mejor preparados para vigilar y actuar”, ha dicho la presidenta del Cabildo.
El año pasado, ha continuado, los efectivos del Ejército realizaron más de 25.000 horas de trabajo que se tradujeron en 190.000 kilómetros recorridos en el terreno, a las que se sumarán este año la presencia de drones y el despliegue, si fuera necesario, de los helicópteros con visión nocturna.
Por último, Dávila ha afirmado que si fuera necesario valorarán junto con el Ministerio de Defensa la ampliación de la misión un mes más, puesto que los técnicos advierten que este año, después de las lluvias, habrá más material vegetal disponible que podría suponer un riesgo según avance el verano y se suceden los episodios de calor.