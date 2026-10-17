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Cyanopsitta 130: Loro Parque Fundación comparte sus últimos avances en la protección de la biodiversidad

En este nuevo número la Fundación celebra el rotundo éxito del XI Congreso Internacional sobre Papagayos de Tenerife
Cyanopsitta 130: Loro Parque Fundación comparte sus últimos avances en la protección de la biodiversidad
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La revista Cyanopsitta, de Loro Parque Fundación, alcanza su edición número 130 con una selección de noticias de gran interés para los amantes de la naturaleza. En este nuevo número celebramos el rotundo éxito del XI Congreso Internacional sobre Papagayos de Tenerife, descubrimos el innovador proyecto Sofia Net y acompañamos al fundador de la Fundación, Wolfgang Kiessling, en su visita a los proyectos de conservación que la Fundación impulsa en Brasil. Un recorrido por iniciativas que reflejan nuestro firme compromiso con la investigación científica, la protección de las especies amenazadas y la conservación de la biodiversidad en todo el mundo.

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