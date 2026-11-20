Pese a que la incesante llegada de cayucos a El Hierro que ha desbordado todas las previsiones desde hace mes y medio se interrumpió súbitamente el pasado lunes, sus consecuencias han forzado a las autoridades a recuperar varias de las antiguas respuestas a las que ya se recurrieron en otras crisis humanitarias generadas por la Ruta Atlántica.
La mejor prueba de ello radica en que ayer mismo empezó a funcionar un hospital de campaña para atender a los migrantes en la Isla del Meridiano, a la par que se develó la reapertura del macrocentro para menores del Seminario lagunero, con capacidad para 500 internos.
Además, la tragedia se traslada al principal país de origen actual como es Senegal, en cuya costa ha naufragado un cayuco con un balance inicial de cuatro fallecidos y decenas de desaparecidos.
Respecto al hospital de campaña en El Hierro, resaltar que en esta ocasión se ha emplazado junto al Polideportivo de San Andrés, próximo al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en vez de en las inmediaciones del Hospital Insular como ocurrió hace unos años.
Desplazado a la Isla, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, resaltó que -además de contar con el apoyo del Osakidetza vasco- se han ofrecido casi treinta voluntarios del resto de Islas para convertirlo en una realidad.
“Ha sido una avalancha” de peticiones de personal sanitario del Servicio Canario de la Salud (SCS) y del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife para prestar su labor en el hospital, detalló Clavijo, quien además agradeció expresamente al Ayuntamiento de Valverde la cesión del suelo para instalar un recurso que ayudará a no mermar la asistencia sanitaria a los vecinos.
En cuanto a la reapertura del centro del Seminario, la consejera regional de Bienestar Social, Candelaria Delgado, admitió ayer que no es lo ideal dar atención a menos en estos “macrocentros”, de hecho muchos han sido cerrados desde que se inició la derivación a las comunidades, pero ahora se han visto en la necesidad de retomar el modelo ya que en los últimos tres meses Canarias ha tenido que acoger más de 1.500 menores nuevos.
La comunidad autónoma tiene bajo tutela actualmente a 3.313 menores migrantes no acompañados lo que casi quintuplica la capacidad ordinaria de la red (782) e implica que las Islas sigan en contingencia migratoria.
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, insistió ayer en que la información sobre migración entre Canarias y Estado “fluye perfectamente”, destacando además que para ello tienen un “órgano reglado” como es la Comisión Interministerial de Migración, donde un funcionario levanta un acta.
En cuanto a la tragedia en Senegal, se sabe que tuvo lugar frente a las costas de Yenne, situada al sur de la capital, Dakar, y motivó el despliegue de un operativo de búsqueda y rescate que ha permitido recuperar hasta ahora cuatro cadáveres en Tenne-Todd y Sendou.
En el cayuco presuntamente viajaban entre 40 y cien personas, y se habría hundido por causas aún no determinadas durante la tarde del pasado miércoles, según Le Soleil.