Tras un mes y medio dramático en la llamada ruta atlántica, durante el que se han superado récords históricos, como el rescate en aguas herreñas de 1.580 supervivientes en un solo día (el pasado sábado), los cayucos han dejado de llegar al puerto de La Restinga desde el pasado lunes, lo que coincide con el anuncio oficial por parte de la Armada senegalesa de que ha interceptado en las 48 horas transcurridas entre el pasado lunes y el martes a 1.424 migrantes en varias operaciones contra la emigración irregular.
Esta abrupta interrupción de la actual crisis humanitaria que se padece en las Islas coincide temporalmente con la finalización de los Juegos Olímpicos de la Juventud que venían teniendo lugar hasta el pasado viernes en Dakar, una celebración que habría obligado a las autoridades de dicho país a destinar sus principales recursos de seguridad a proteger a los 2.655 atletas participantes en la primera cita que el COI ha organizado en territorio africano.
Siempre es importante recordar que la ruta atlántica es una de las vías de migración irregular marítima más mortífera del mundo, a tal punto que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima en al menos 454 personas las que perdieron la vida o están desaparecidas en esta ruta desde principios de 2026. Mientras tanto, continúan activas las derivaciones de migrantes desde la isla de El Hierro a otros territorios, un sistema cuya eficiencia defendió ayer el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien además no dudó en reconocer lo obvio: que se está produciendo un “repunte migratorio objetivo” con la llegada de unas 11.000 personas en lo que va de mes a El Hierro.
Y las respuestas a esta emergencia ya se van plasmando, al punto que los trabajos para la instalación de un hospital de campaña con la finalidad de atender a los supervivientes que llegan a la Isla del Meridiano han comenzado y la idea del Gobierno de Canarias es que esté operativo desde hoy mismo, según avanzaron a EFE fuentes del Ejecutivo autonómico.
Su puesta en marcha arrancaría con un equipo compuesto por profesionales de la Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro y un médico y un pediatra desplazados desde Gran Canaria, y a partir del fin de semana se prevé la incorporación de dos médicos y cuatro enfermeras del Servicio Vasco de Salud. No es la única emergencia que requiere inmediata respuesta, dado que este repunte migratorio ha elevado a 3.313 los menores tutelados en la red de la comunidad autónoma, lo que supera con creces los criterios de declaración de contingencia migratoria y, por ende, hay que derivarlos a la Península, como obliga la ley, pese al rechazo de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a que se cumpla.
Mientras tanto, continúa la ofensiva diplomática desplegada por las distintas administraciones españolas involucradas. Por una parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, desveló ayer que ha contactado tanto con el presidente de Senegal como con el de Gambia (Bassirou Diomaye Faye y Adama Barrow, respectivamente), para reclamarles más colaboración. “Estamos efectivamente haciendo y desplegando, no solamente una acción humanitaria, sino también una acción diplomática para frenar esta llegada de migrantes irregulares”, dijo, antes de descartar que esta crisis de Canarias tenga que ver con una guerra híbrida.
Por otra parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, trasladó ayer telemáticamente a los representantes de las regiones insulares europeas la situación que atraviesa El Hierro para defender una respuesta comunitaria “sostenida”, acorde con la condición de Canarias como frontera exterior de la Unión Europea, así como un plan de contingencia a seis meses vista.
Plataformas de odio
Además, ayer también voces tan autorizadas como la del director de Casa África, José Segura, pusieron el dedo en la llaga al advertir de que los jóvenes se informan por redes cuyos algoritmos “no son neutros, sino sesgados, para criminalizar al migrante” y “monetizar la indignación y el rechazo”. Además, también mostró su profunda decepción por la decisión de cinco países europeos de trasladar a migrantes a centros ubicados en países como Ruanda.