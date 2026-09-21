Una mujer de 68 años, hospitalizada tras ser atropellada en Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 68 años ha resultado herida este lunes tras sufrir un atropello en Santa Cruz de Tenerife. La afectada presentó un traumatismo en la cadera de carácter moderado y tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
El accidente se produjo en la avenida Madrid, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias.
La sala operativa recibió la alerta a las 09.13 horas de este 21 de septiembre y movilizó al Servicio de Urgencias Canario (SUC) y a la Policía Local de Santa Cruz.
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del SUC.
El personal sanitario atendió a la mujer en el lugar del atropello. En el momento inicial de la asistencia presentaba un traumatismo en la cadera de carácter moderado, salvo complicaciones.
Tras recibir la primera atención sanitaria, fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria para continuar con su valoración y asistencia.
Por su parte, agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife acudieron a la avenida Madrid, donde se encargaron de regular el tráfico en la zona.
Los agentes también realizaron el correspondiente atestado sobre el accidente.