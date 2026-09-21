Muere un hombre ahogado en el mar en Fuerteventura

Un hombre de 38 años ha fallecido tras ser rescatado del mar en Fuerteventura este domingo, 20 de septiembre. El suceso se produjo en la playa de Garcey, en el municipio de Pájara, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente tuvo lugar sobre las 19.10 horas, cuando el 112 recibió una alerta que advertía de que una persona se encontraba en apuros en el mar. Tras localizar el punto del incidente, fueron movilizados efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.
Agentes de ambos cuerpos consiguieron rescatar al hombre del agua. Hasta la zona también se desplazaron los recursos sanitarios activados por el Servicio de Urgencias Canario (SUC): una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.
Los sanitarios intentaron reanimarlo
A su llegada, el personal sanitario comprobó que el afectado presentaba signos de ahogamiento y se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
Los profesionales del SUC iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque finalmente no pudieron recuperar sus constantes vitales y confirmaron su fallecimiento.
El dispositivo movilizado en la playa de Garcey contó además con la participación de Salvamento Marítimo y los Bomberos de Pájara, que acudieron con recursos aéreos y medios terrestres y colaboraron en las tareas de emergencia.
Por su parte, efectivos de la Guardia Civil se hicieron cargo posteriormente de las diligencias.