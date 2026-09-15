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Muere un hombre de 74 años en la playa de Las Teresitas

El incidente se produjo a la altura del acceso número 1, donde socorristas y sanitarios trataron de reanimarlo sin éxito
Playa de Las Teresitas. | DA
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Un hombre de 74 años ha fallecido este martes en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, tras sufrir un posible ahogamiento, según ha informado la Policía Local de la capital tinerfeña.

El incidente se produjo a la altura del acceso número 1 de la playa, donde se activó un dispositivo de asistencia para tratar de recuperar al afectado.

Los primeros en intervenir fueron los equipos de socorrismo y los sanitarios de Cruz Roja que prestan servicio en Las Teresitas.

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Posteriormente, también colaboraron agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y un recurso medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Los equipos de emergencia realizaron maniobras para tratar de revertir la situación, aunque finalmente no fue posible recuperar al hombre, de 74 años.

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