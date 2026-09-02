Ya han muerto ahogados 6 menores en Canarias en lo que va de año

La asociación Canarias, 1500 km de Costa cifró ayer en 45 las personas que perdieron la vida ahogadas en el Archipiélago de enero a agosto del presente año 2026, lo que supone un total de seis fallecimientos más que el mismo periodo del año anterior (cifrado en 39), lo que supone un 15% más.
Entre las cifras recopiladas por dicha organización para la prevención de accidentes acuáticos destaca, lamentablemente, que de entre los fallecidos por esta causa en este intervalo hubo seis menores que murieron ahogados en Canarias, la cifra más alta que ha contabilizado en los últimos once años en tal sentido.
En estos ocho meses, se contabilizaron un total de 156 personas que sufrieron algún tipo de percance en nuestras costas e instalaciones acuáticas: 45 fallecidos; 13 afectados en estado crítico; 26 graves; 22 moderados; 23 leves y 27 rescates. La media mensual de ahogamientos mortales se mantiene en seis personas.
Durante 2026, el 47% de las personas que murieron ahogadas (21), así como el 37% de las víctimas totales (57), se vieron inmersas en situaciones de riesgo en zonas de costa durante prealertas y alertas activadas por el Gobierno de Canarias por fenómenos costeros adversos.
Solo el pasado mes de agosto concluyó con 27 afectados en accidentes acuáticos registrados, entre ellos seis fallecidos, un asistido en estado crítico, nueve heridos graves, tres de carácter moderado, cuatro leves y cuatro rescatados indemnes.
Asimismo, el octavo mes del año registró siete incidentes en entornos acuáticos del Archipiélago con menores de entre 3 y 17 años involucrados: seis resultaron heridos graves y uno fue rescatado sin daños. En total, 27 menores resultaron afectados por accidentes en el agua. Sumado a los óbitos: (11) graves; (cuatro) moderados; (dos) leves y (cuatro) indemnes.
Por su parte, el 69% de los fallecidos por ahogamiento de enero a agosto pasado en las Islas fueron varones (31) y el 31% mujeres (14); mientras que el 60% de las muertes correspondió a bañistas (27 personas).
Por islas, Tenerife continúa a la cabeza en el conteo de muertes por sumersión (18). Fuerteventura le sigue con (10); Gran Canaria, (8); El Hierro y Lanzarote (3 c/u); La Gomera (2); y La Palma (1).
Una vez más, fueron las playas los entornos de siniestralidad acuática más comunes en Canarias, concentrando el 62% de los casos.
Decretan prealerta por fuerte oleaje en Tenerife, La Gomera y Gran Canaria
La Dirección General de Emergencias de Canarias activó ayer una prealerta por fenómenos costeros adversos en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, entrando en vigor a las nueve y media de ayer.
Según informa el Gobierno regional, se trata de una decisión que se adopta de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Pefma).
En concreto, el aviso afectará a las costas de los canales marítimos La Gomera-Tenerife y Tenerife-Gran Canaria; así como al litoral sureste de Gran Canaria.
Se espera que haya viento del norte al nordeste de 30 a 50 kilómetros por hora (fuerza 5 a 6), con zonas de fuerza 7 (50 a 61 kilómetros por hora), soplando con especial intensidad en las costas del este de La Gomera, noroeste y sureste de Tenerife y oeste de Gran Canaria, así como mar adentro al sur del canal Tenerife-Gran Canaria. Las mismas condiciones se darán en el litoral sureste de la isla de Gran Canaria.
También existirán condiciones de marejada con zonas de fuerte marejada aumentando a mar gruesa, especialmente en el sur de los canales y al sureste de la isla de Gran Canaria. Se prevé que haya mar de fondo del norte.