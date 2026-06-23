Canarias suma más muertes por ahogamiento que en accidentes en autopista

El Ayuntamiento de Adeje celebró ayer la jornada Prevención y Autoprotección en el Litoral, un encuentro que congregó a especialistas en medicina, rescate y sistemas para abordar los principales riesgos del verano en la costa, relacionados con ahogamientos, golpes de calor, picaduras y la calidad de las aguas de baño.
El telón de fondo lo marcó una cifra llamativa: en Canarias fallecen más personas por ahogamiento que en accidentes de tráfico en autopista. Según los datos aportados por los ponentes, el Archipiélago supera ya los 30 muertos en lo que va de año -en torno al 15 % de los algo más de 200 registrados en el conjunto del Estado- y es la comunidad con más ahogamientos del país.
El buzo de rescate y experto en prevención Eduardo Blasco atribuyó este repunte a que “cada vez se baña más gente, durante más meses del año y con mayor movilidad de visitantes por el territorio”. El bloque sanitario corrió a cargo de la doctora Inmaculada Mora Peces, especialista en urgencias, y del doctor Roberto Gómez Pescoso, de Medicina Familiar y Comunitaria.
Mora comparó el daño solar con “un vaso que se va llenando gota a gota” a lo largo de la vida, lo que se convierte en un perjuicio acumulativo que se registra en el ADN y puede derivar en patologías graves. Advirtió de que los fotoprotectores en cápsula son un complemento, nunca un sustituto de la crema.
Gómez insistió en que “el canario más o menos tiene conciencia del daño que hace el sol”, pero el turista “quiere ponerse moreno rápido”, lo que genera quemaduras de primer y segundo grado que requieren ayuda asistencial.
Buena parte de la jornada se dedicó a desmontar la alarma en torno al cierre de playas. Javier Dávara, gerente del Consejo Insular de Aguas, sostuvo que en el 85% de los casos “no son atribuibles a la red de saneamiento”, sino a factores externos como embarcaciones, vertidos puntuales o muestras mal tomadas, casi siempre desmentidos por una contramuestra a las 24 horas. Detalló además que la Isla ha pasado de 4 a 14 depuradoras y trata ya unos 400.000 metros cúbicos diarios, cuatro veces más que hace cuatro años, con avances en Guía de Isora, Granadilla y Santiago del Teide.
El técnico municipal Ernesto Iglesias Groth defendió la fiabilidad del sistema de Adeje, con monitorización permanente las 24 horas, los 365 días del año, y estaciones de bombeo dotadas de mecanismos redundantes que evitan vertidos en puntos críticos como El Duque, La Caleta o Callao Salvaje.