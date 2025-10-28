Los Bajip, la mítica orquesta canaria que creó el ‘sonido gomero’

Marcaron un antes y un después en el prolífico mundo de las orquestas canarias porque Los Bajip de La Gomera alcanzaron lo que muy pocos: ser conocidos y bailados por personas de todas las edades.
La iniciativa de cinco hermanos de Agulo alcanzó cifras increíble, como la de vender 500.000 discos (casetes) que sonaban y sonaban en los coches de toda Canarias.
Además, Los Bajip descubrieron al mundo el “ritmo gomero” que luego adquirieron muchas formaciones el mismo estilo. Unos creen que se trata de teclados, otro de guitarras… Aquel ritmo lo encontraron en un viaje a Tenerife.
¿Por qué Los Bajip?
Los hermanos Benedicto, Antonio, Julio, Inocencio y Perico Negrín Hernández tomaron las iniciales de cada uno de sus nombres para denominarse Los Bajip. Corría el año 1967, había un boom de bandas musicales en el Estado y ellos aprovecharon para situar a La Gomera en el mapa.
Miguelito, Teresa, Belda y Foronda también formarían parte de la formación, que se dedicaría al pasodoble, sobre todo en sus inicios, la cumbia y el merengue.
El característico ‘sonido gomero’
Pero una de las cosas que más caracterizaba a la orquesta era el sonido gomero. Un ritmo que se repetía en sus canciones y que, durante años, muchos asociaban al sonido de unos teclados.
La realidad es que en un viaje a Tenerife, algunos componentes deciden comprar guitarras y bajos eléctricos tras llevar años tocando bandurrias y guitarras españolas. El punteo de esos instrumentos logra expandir aquel sonido que en el momento adoptaron todas las orquestas de Canarias, al ver el éxito cosechado.
Ese punteo fue desapareciendo poco a poco, tanto porque muchas orquestas, al tener un número importante de componentes optaron por otras opciones, así como por la proliferación de sonidos enlatados en las actuaciones.
Y en eso llegó Manzana…
El salto cualitativo de Los Bajip llegó de la mano de Discos Manzana. La discrografía asociada a la cadena de tiendas musicales tomó de su mano a la banda, que llegó a vender 500.000 copias en casetes, haciéndose, nada más y nada menos, con un disco de oro.
Fueron los mejores momentos del grupo, marcado por la tragedia ya que su adiós definitivo, en 1992, llegó después de los fallecimientos en accidentes de tráfico de dos de sus componentes.