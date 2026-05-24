Ojo al móvil en el coche: la DGT puede quitarte 6 puntos aunque estés parado

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha vuelto a insistir en los riesgos de utilizar el teléfono móvil mientras se conduce, una de las principales causas de distracciones al volante en España. Aunque en los últimos días han circulado mensajes que apuntan a un supuesto “nuevo endurecimiento” de las sanciones, la realidad es que las multas más severas por esta infracción llevan en vigor desde marzo de 2022, algo que han sufrido muchos conductores y conductoras canarios.
La actual Ley de Tráfico establece que sujetar el móvil con la mano mientras se conduce puede suponer una multa de 200 euros y la retirada de 6 puntos del permiso de conducir.
La DGT endureció las sanciones en 2022
La reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial entró en vigor el 21 de marzo de 2022 y elevó de tres a seis los puntos retirados por conducir sujetando dispositivos de telefonía móvil.
La DGT justificó entonces esta medida por el aumento de las distracciones al volante, consideradas desde hace años una de las principales causas de accidentes mortales en carretera.
Además, la sanción económica se mantuvo en 200 euros, aunque la pérdida de puntos pasó a ser mucho más severa para intentar reducir este comportamiento entre los conductores.
Qué situaciones pueden ser sancionadas
La normativa diferencia varias conductas relacionadas con el uso del teléfono móvil mientras se conduce.
La infracción más grave es sujetar el dispositivo con la mano, aunque solo sea unos segundos. En este caso, la sanción implica 6 puntos menos en el carné.
También pueden ser sancionables otras acciones como:
- manipular el GPS o aplicaciones del móvil,
- escribir o leer mensajes,
- tocar la pantalla del teléfono,
- utilizar auriculares conectados al móvil durante la conducción.
La DGT sí permite el uso de sistemas manos libres, siempre que no obliguen al conductor a manipular el dispositivo ni reduzcan la atención en la carretera.
Usar el móvil en un semáforo también puede acarrear multa
Uno de los aspectos que más dudas genera es si se puede utilizar el móvil mientras el vehículo está detenido en un semáforo o en un atasco.
La DGT recuerda que, mientras el coche siga integrado en la circulación y no esté correctamente estacionado, el conductor debe mantener toda su atención en la conducción.
Por este motivo, consultar mensajes o manipular el teléfono durante una parada momentánea también puede derivar en sanción.
La DGT intensifica los controles sobre distracciones
Aunque no existe una nueva reforma reciente sobre el uso del móvil, la DGT sí ha reforzado las campañas de vigilancia y control relacionadas con las distracciones al volante.
Tráfico insiste en que el teléfono móvil continúa siendo uno de los mayores factores de riesgo en carretera y recuerda que una distracción de apenas unos segundos puede multiplicar las posibilidades de sufrir un accidente.