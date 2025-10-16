Y en eso llegó Manzana: el libro que recuerda a la cadena de tiendas que revolucionó la música en Canarias hace 50 años

Discos Manzana cambió la historia de la música en Canarias. No solo por la gran cantidad de tiendas en todo el Archipiélago, sino porque desde su productora salieron algunos de los discos más emblemáticos de la historia de las Islas. Ahora, el libro Y en eso llegó Manzana, Historia escrita y gráfica de una empresa discográfica revolucionaria, homenajea a aquella verdadera “experiencia extraordinaria” que fue Manzana, coincidiendo ahora con los 50 años de su fundación.
El libro, que cuenta con 272 páginas y tendrá formato de tapa dura, ha sido editado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), ha sido escrito y coordinado Alberto J. González Segura, y cuenta con el prólogo de José Manuel Pérez Lorenzo e introducciones de los periodistas Carmelo Rivero y Juan Cruz Ruiz.
La revolución de la música en Canarias
Discos Manzana abrió su primera tienda hace ahora 50 años en la calle Dr. Zamenhof, en La Laguna. Un 2 de septiembre de 1975 abría el local, pasando posteriormente a ser una cadena de tiendas con una andadura de 27 años, hasta la crisis del negocio de las discográficas.
Manzana se inspiraba en Apple Corps, la insignia discográfica de los Beatles, la manzana de un óleo de Magritte, Le jeu de morre (El juego de la morra), descubierta por Paul McCartney, que atrajo también a Steve Jobs para el logo de Apple, como recordaba recientemente Carmelo Rivero: “La manzana del paraíso y de Newton fascinó a las estrellas mundiales del pop-rock y la computación que cambiaron el modo de vivir y la moda musical. Y sedujo también a un canario, Alberto Segura”.
En una entrevista con DIARIO DE AVISOS, Alberto Segura, ideólogo, junto a su hermano Javier, del universo Manzana, y ahora dueño de las tiendas de música y antigüedades El Cinematógrafo, que llegaron a ser 25 las tiendas repartidas por toda Canarias, recordaba otro de los hitos de la compañía como fue el fichaje de Los Sabandeños: “Le llegamos a adelantar a Los Sabandeños, en los buenos tiempos, 32 millones de pesetas, a cuenta de uno de sus discos. Grabamos algo así como 22 con ellos. Le quitamos el grupo a Columbia, que es una multinacional. Los Sabandeños han sido, y son, un fenómeno de la música en Europa. De uno de sus discos llegamos a vender más de 100.000 copias”.
Y en eso llegó Manzana es un libro lleno de historia, pero también de fotografías míticas y de testimonios de los protagonistas de una época irrepetible de la música en Canarias.
Presentación de Y en esto llegó Manzana
La presentación será el 12 de noviembre, en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, a las 18.30 horas pero tanto Alberto como Javier Segura tienen preparadas varias sorpresas para conmemorar los 50 años de Discos Manzana que, poco a poco, se irán conociendo como, por ejemplo, diferentes actos como firmas de ejemplares – está previsto que sea en El Cinematógrafo de Santa Cruz-, para todas aquellas personas que quieran tener un pedazo de la historia de nuestra música en las manos.