Jornadas al aire libre en Mesón El Drago dedicadas a ‘Brasas&Vino’

Tres días del pasado fin de semana, viernes, sábado y domingo, en horario de tarde noche, el Mesón el Drago lo dio todo para celebrar al aire libre unas jornadas que denominó ‘Brasas&Vinos. Cocina sin reglas.Sabor sin límites’, para aquellos a los que les gusta disfrutar de buena comida, buenos vinos y buena música en los patios de esta casa solariega del siglo XVIII, en el municipio de Tegueste, que este año celebra el 40 aniversario de sus apertura. Los vinos corrieron a cargo de El Gusto por el Vino y la organización correspondió a Canarias Gourmet.
Papas arrugadas, cabrito y caviar de limón, salmón, trucha y bacalao
Priscila y Carlos Gamonal y todo su equipo colocaron los platos en diferentes espacios de la casa solariega (comedores interior y en las terrazas) para que los comensales realizaran un tour y eligieran la propuesta que más le apetecía consumir. Allí se pudo degustar boliches de rosquete tuno y alga espirulina, papas arrugadas, batata sancochada, caviar de limón, salmón, trucha y bacalao; pincho de ave adobada; carne cabra adobada cocida y a la barbacoa; pincho de cabrito; pincho de solomillo y la tapa sorpresa del día, que fueron las papas rellenas. Y muchos más platos.
Una iniciativa cargada de buen ambiente festivo que merece otra edición
Pero no solo tuvieron protagonismo la gastronomía y los vinos sino también el buen ambiente festivo que se creó entre los que decidieron acercarse a celebrar este encuentro informal, con conversaciones lúdicas bajo la música bailable que sonaba en el patio. Una fiesta de encuentro de amigos, preludio de la Navidad. Y una iniciativa que se merece repetir.
Royal Hideaway Corales, elegido mejor Hotel Gastronómico de España
Royal Hideaway Corales Resort 5* GL ha sido distinguido con el premio Mejor Hotel Gastronómico de España 2026 en los Premios THELOBBY, los Premios Nacionales de Hotelería Gastronómica, cuya entrega tuvo lugar en el marco de Gastronomic Forum Barcelona 2026. Un reconocimiento que pone en valor la apuesta del resort de Costa Adeje, en Tenerife, por convertir la gastronomía en uno de los grandes pilares de su propuesta hotelera. La oferta culinaria que combina alta cocina, creatividad y experiencias diseñadas para acompañar cada momento.
Royal Hideaway Corales compartió nominación con Esperit Roca y Atrio
Organizados por Food Design Company y con el aval de AIDABE, los galardones se entregaron en el marco de la segunda edición de THE LOBBY – Hotel & Gastro Talks, un encuentro que reúne a profesionales y referentes de los sectores hotelero y gastronómico. La votación contó con un jurado de 20 profesionales de reconocido prestigio en el ámbito nacional, entre los que figuran periodistas y críticos gastronómicos, chefs, directores de sala, consultores de hospitalidad, etcétera. Royal Hideaway Corales Resort compartía nominación con Esperit Roca y Atrio Restaurante Hotel.
La guindilla: los precios en Navidad
Llegan las fiestas navideñas y las organizaciones de consumidores se aprestan a denunciar las fuertes subidas de los precios, especialmente en todo lo referente al sector de alimentación y bebidas. Como ya se sabe, pasa todos los años, dejar las compras de los almuerzos y cenas en estas fechas para el último momento es un error que luego dificulta aún mas la ‘cuesta de enero’, Por esto la recomendación a seguir es acudir ya a los establecimientos, comprar lo necesario para las reuniones familiares y congelar. Si duda saldrá más barato y nadie notará la diferencia.