La TDT cambia este jueves: cinco canales pueden dejar de verse en tu televisor

La Televisión Digital Terrestre (TDT) inicia este jueves, 5 de noviembre de 2026, una nueva etapa en toda España, incluida Canarias. La implantación de emisiones en ultra alta definición (UHD) y la llegada de un nuevo canal nacional obligan a revisar la sintonización de los televisores para evitar perder algunas cadenas.
El cambio afecta especialmente a Clan, DKISS, Atreseries, BeMad y Boing, que podrían aparecer en otra posición del dial o dejar de verse correctamente si no se realiza una nueva búsqueda de canales, según ha advertido el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
La reorganización comienza durante la madrugada y permite incorporar nuevas emisiones en UHD de La 2, Antena 3 y Telecinco, que se suman a La 1 UHD. Además, este jueves inicia sus emisiones La Séptima, una nueva cadena nacional en abierto cuyo estreno está previsto para las 12.00 horas, según la información difundida por Europa Press.
Qué canales de la TDT hay que resintonizar desde hoy
La modificación de las frecuencias afecta principalmente a cinco canales que ya estaban disponibles en la televisión española:
- Clan, el canal infantil de RTVE.
- DKISS, dedicado principalmente al entretenimiento.
- Atreseries, especializado en series.
- BeMad, perteneciente a Mediaset España.
- Boing, el canal infantil de Mediaset.
Estos canales no desaparecen de la TDT. Sin embargo, su nueva ubicación podría impedir que algunos televisores los encuentren correctamente hasta realizar otra búsqueda.
El Ministerio recomienda resintonizar los aparatos a partir de las 8.00 horas de la mañana, horario peninsular (7.00 horas en Canarias).
La operación también permitirá localizar La Séptima, la nueva cadena cuya licencia fue adjudicada el pasado 26 de mayo a Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo SL.
Cómo resintonizar los canales de la televisión paso a paso
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que este procedimiento es gratuito y puede realizarse directamente desde el mando a distancia, sin necesidad de recurrir a un técnico en condiciones normales.
Para actualizar los canales hay que seguir estos pasos:
- Encender el televisor y pulsar el botón ‘Menú’, ‘Home’ o ‘Ajustes’ del mando.
- Acceder al apartado denominado ‘Canales’, ‘Emisión’, ‘Instalación’ o ‘Sintonización’.
- Seleccionar la opción ‘Búsqueda automática de canales’.
- Esperar hasta que termine el proceso, sin apagar el aparato.
- Guardar los cambios y comprobar que todas las cadenas aparecen correctamente.
Una vez completada la búsqueda, puede ser necesario ordenar nuevamente los canales, ya que algunos aparecerán en posiciones diferentes.
Si varios vecinos de un mismo edificio tienen problemas para recibir determinadas señales, conviene consultar con la comunidad de propietarios por si la instalación colectiva necesita algún ajuste.
Qué televisores podrán ver los nuevos canales en 4K
La nueva tecnología DVB-T2 permite transmitir contenidos con mayor calidad de imagen y sonido. Su implantación constituye la primera fase de modernización de la TDT prevista en el Plan Técnico Nacional aprobado en marzo de 2025.
Para recibir las nuevas emisiones UHD, el televisor debe ser compatible con el estándar DVB-T2 y con el sistema de compresión de vídeo HEVC/H.265.
Además, para disfrutar de la máxima definición debe contar con una pantalla de resolución 4K o UHD (3840 × 2160 píxeles).
El Ministerio señala que los televisores comercializados conforme a las exigencias introducidas en marzo de 2025 deben estar preparados para estas emisiones. En los modelos anteriores, conviene consultar las especificaciones del fabricante.
No será obligatorio comprar un televisor nuevo. Los aparatos que no admitan la tecnología DVB-T2 podrán seguir recibiendo los canales que mantengan sus emisiones en alta definición (HD) mediante el sistema anterior.
Quiénes no necesitan resintonizar la TDT
La OCU aclara que los usuarios que reciben los canales mediante operadores de telecomunicaciones, como servicios de televisión por fibra o internet, generalmente no tendrán que realizar ningún cambio. La actualización corresponde al propio operador.
En el caso de los hogares que utilizan el servicio SAT-TDT por encontrarse en zonas rurales o con dificultades de cobertura, la actualización suele gestionarse automáticamente a través de la plataforma satelital.
Tampoco se producirá un apagón general de la televisión. La mayoría de los canales continuarán disponibles en HD, incluso si el usuario no realiza inmediatamente la nueva búsqueda.
La implantación completa del estándar DVB-T2 llegará en una segunda fase, todavía sin fecha definitiva. Su aplicación se extenderá entonces al resto de canales estatales, autonómicos y locales cuando los receptores de televisión estén suficientemente adaptados.