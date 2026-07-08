Atlántico Televisión, del grupo de DIARIO DE AVISOS, da el salto a Movistar Plus en el canal 10

Atlántico Televisión dará hoy un paso histórico en su proceso de crecimiento y consolidación con el inicio de sus emisiones a través de Movistar Plus, la principal plataforma de televisión, contenidos, entretenimiento y streaming de España y la mayor de Europa.
Con esta incorporación, Atlántico Televisión ocupará el canal 10 en todos los receptores de Movistar Plus de Canarias, situándose junto a las principales cadenas generalistas nacionales. El dial 9 está reservado para la Televisión Canaria, lo que convierte esta ubicación en el canal 10 para Atlántico Televisión en un reconocimiento a la relevancia alcanzada por la primera cadena privada autonómica.
En el resto del territorio nacional, la señal de Atlántico Televisión estará disponible dentro del grupo de canales que Movistar Plus dedica a las televisiones autonómicas de las distintas comunidades españolas, permitiendo que la actualidad de Canarias llegue a partir de ahora a más de cinco millones de abonados en toda España.
La incorporación a Movistar Plus supone un importante impulso para la difusión de los contenidos de Atlántico Televisión. Solo en Canarias, la plataforma cuenta con más de 250.000 hogares abonados, una cifra que supera ampliamente la implantación del resto de plataformas de televisión de pago que operan en el Archipiélago, las cuales, en conjunto, apenas superan los 20.000 suscriptores.
Desde el inicio de sus emisiones, el 30 de mayo de 2021, Atlántico Televisión se ha consolidado como la primera televisión privada autonómica de Canarias, apostando por un modelo informativo innovador y una programación especializada en la actualidad. Durante los 365 días del año, la cadena ofrece una cobertura permanente de la información de Canarias, España y el mundo, con un formato dinámico y una realización inspirada en los grandes canales de noticias norteamericanos. Este modelo ha permitido a Atlántico Televisión consolidarse como una propuesta informativa única dentro del panorama audiovisual nacional, al ser el único canal privado de noticias con emisión continuada que existe actualmente en España. En el ámbito público este espacio lo ocupa desde hace años el Canal 24 horas de RTVE.
Su crecimiento también queda reflejado en los datos de audiencia. Según Kantar Media, cuyos audímetros registran igualmente la señal regional en TDT de la cadena en Canarias, Atlántico Televisión alcanza una audiencia media acumulada mensual cercana a los 400.000 espectadores, consolidándose como uno de los medios audiovisuales de mayor proyección del Archipiélago.
Atlántico Televisión forma parte del Grupo Plató del Atlántico, al que también pertenece DIARIO DE AVISOS. Este grupo multimedia, que es el mayor de Canarias y uno de los más importantes del país, ha realizado una firme apuesta por la innovación tecnológica y la producción de contenidos de alta calidad. La mayor parte de la producción de Atlántico Televisión se produce en el Plató del Atlántico Studios, el mayor complejo audiovisual del Archipiélago, equipado con tecnología de última generación para la producción televisiva.
Atlántico Televisión estrenará en septiembre sus nuevos estudios en Las Palmas de Gran Canaria, y antes de final de año tendrá operativas delegaciones en el resto de las islas.
La llegada a Movistar Plus representa un nuevo hito en la trayectoria de Atlántico Televisión y refuerza su objetivo de seguir acercando la actualidad de Canarias, España y el mundo a una audiencia cada vez más amplia, consolidando su papel como uno de los principales referentes informativos y ampliando su proyección en el conjunto del país.