El Gobierno actualiza las alertas por lluvias y tormentas en Canarias: todos los avisos que mantiene la Aemet

El Gobierno de Canarias ha rebajado la alerta por lluvias a prealerta en todo el Archipiélago desde las 10.00 horas de este martes, 3 de noviembre. Sin embargo, la inestabilidad meteorológica continúa y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos amarillos por lluvias y tormentas en todas las Islas, con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes o muy fuertes.
La Dirección General de Emergencias advierte de que los chubascos podrán superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria. En Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa podrían alcanzar o superar los 15 litros, acompañados también de actividad tormentosa.
La actualización supone una reducción del nivel de emergencia autonómico, aunque no implica el final del episodio de inestabilidad. De hecho, el Ejecutivo regional mantiene la prealerta por tormentas en toda Canarias ante la posibilidad de fenómenos localmente intensos.
La Aemet mantiene los avisos amarillos en Canarias
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos de peligro bajo por lluvias y tormentas durante este martes, entre las 10.00 y las 20.59 horas, en todas las islas principales.
Los avisos por precipitaciones se distribuyen de la siguiente manera:
|Isla
|Lluvia prevista en una hora
|Tenerife
|20 mm
|La Palma
|20 mm
|La Gomera
|20 mm
|El Hierro
|20 mm
|Gran Canaria
|20 mm
|Fuerteventura
|15 mm
|Lanzarote
|15 mm
En Tenerife, los avisos afectan al norte, el área metropolitana y las vertientes este, sur y oeste. En Gran Canaria abarcan el norte, las cumbres y las zonas este, sur y oeste.
La Aemet señala que los chubascos afectarán principalmente a zonas de interior, donde no descarta episodios de granizo de tamaño medio ni que se superen los umbrales de precipitación establecidos.
En las Islas orientales, las zonas de Jandía, en el sur de Fuerteventura, y Famara, en el norte de Lanzarote, figuran entre las áreas señaladas en la previsión.
El Gobierno mantiene la prealerta por tormentas
La Dirección General de Emergencias también ha actualizado la situación de prealerta por tormentas, que afecta a toda la comunidad autónoma desde las 10.00 horas.
Según el Gobierno canario, la actividad tormentosa podría alcanzar cualquier Isla y presentar una intensidad elevada de forma localizada.
El Ejecutivo subraya la incertidumbre existente sobre la posición y el desplazamiento de las tormentas, así como sobre la intensidad y persistencia de las precipitaciones.
Por este motivo, los servicios de emergencias mantienen el seguimiento de la evolución meteorológica y no descartan nuevas actualizaciones de los niveles de riesgo.
Qué tiempo se espera este martes en Canarias
La previsión de la Aemet apunta a una jornada marcada por los intervalos de nubes medias y altas, con chubascos tormentosos dispersos que podrían intensificarse durante las horas centrales y la tarde.
En Tenerife y las islas occidentales, las precipitaciones podrían ir acompañadas de rachas de viento localmente muy fuertes y granizo menudo.
Durante el día crecerá la nubosidad de evolución en zonas de interior, donde podrán registrarse nuevos chubascos tormentosos. Al final de la jornada, las precipitaciones podrían extenderse hacia áreas costeras.
La cota de nieve se situará por encima de los 2.800 metros, aunque podría descender ligeramente de forma temporal.
En Gran Canaria se esperan chubascos ocasionales, especialmente en el interior del norte durante la tarde, con posibilidad de que sean localmente fuertes.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con máximas de 26 grados en Tenerife y 27 en Gran Canaria. También se prevé calima ligera.
Atención a la evolución de las lluvias el miércoles
El episodio de inestabilidad podría continuar durante el miércoles, 4 de noviembre, especialmente en las islas orientales.
La Dirección General de Emergencias advierte de que la dinámica atmosférica podría favorecer que las tormentas permanezcan sobre zonas concretas de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa durante parte de la jornada.
Esta circunstancia podría dar lugar a precipitaciones persistentes en determinados puntos, aunque el Gobierno insiste en que existe incertidumbre sobre su localización e intensidad.
La evolución del episodio determinará si se mantienen o modifican las situaciones de prealerta.