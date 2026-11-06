La Aemet actualiza la previsión de la borrasca Bruna en Canarias: avisa de un nuevo empeoramiento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado este viernes, 6 de noviembre, la previsión sobre la borrasca Bruna en Canarias y advierte de que el temporal podría desarrollarse en dos fases. La primera afectará especialmente a las Islas occidentales durante el fin de semana, mientras que a partir de la noche del martes se espera un nuevo empeoramiento general.
El organismo meteorológico señala que las principales preocupaciones durante esta primera fase serán las lluvias intensas, los acumulados de precipitación y las fuertes rachas de viento, especialmente en las zonas altas de las Islas montañosas.
La nueva actualización también apunta a una posible tregua durante el lunes y buena parte del martes, antes de que la inestabilidad vuelva a intensificarse. No obstante, la Aemet advierte de que todavía existe una gran incertidumbre sobre las zonas que podrían resultar más afectadas y la intensidad del segundo episodio.
La borrasca Bruna dejará lluvias fuertes durante el fin de semana
Según la nota informativa emitida este viernes por la Aemet, un extenso sistema de bajas presiones se situará al oeste de la Península y dará lugar a la formación de la borrasca Bruna durante el sábado, 7 de noviembre.
Su proximidad y los frentes asociados provocarán un temporal que afectará a Canarias y a diferentes zonas de la Península.
En el Archipiélago, los chubascos fuertes o muy fuertes comenzarán a intensificarse durante las últimas horas del sábado en las Islas occidentales y se extenderán al resto de Canarias durante el domingo.
Las precipitaciones podrán ser persistentes y estar acompañadas de tormentas. También se esperan rachas de viento muy fuertes del suroeste, especialmente en las cumbres de las Islas montañosas.
La Aemet llama la atención sobre dos factores: la intensidad que podrán alcanzar los chubascos en periodos cortos y la cantidad total de lluvia que podría acumularse durante varias horas.
Tenerife y otras cuatro Islas, en aviso naranja el domingo
La previsión coincide con los avisos meteorológicos establecidos para este fin de semana.
La Aemet ha activado avisos naranjas por lluvias en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, mientras que Lanzarote y Fuerteventura también tendrán avisos amarillos por precipitaciones y tormentas.
En Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro se contemplan umbrales de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. En Gran Canaria, el acumulado previsto como referencia para el aviso naranja es de 80 litros en el mismo periodo.
También habrá avisos por viento, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en La Palma y el norte de Tenerife.
Estos umbrales corresponden a los avisos meteorológicos y no implican que las cantidades vayan a registrarse de manera uniforme en todos los puntos de las Islas. diariodeavisos.elespanol.com+1
La Aemet advierte de otro empeoramiento desde la noche del martes
Una de las principales novedades de la actualización es la previsión para los días posteriores al fin de semana.
El organismo meteorológico contempla una tregua en Canarias durante el lunes 9 y el martes 10 de noviembre, aunque advierte de que la situación podría volver a complicarse a continuación.
Según la actualización difundida este viernes, a partir de la noche del martes se espera un empeoramiento general, que podría traducirse en una nueva intensificación de las precipitaciones y del viento durante el miércoles 11 de noviembre.
Sin embargo, la Aemet insiste en que todavía no es posible concretar con suficiente precisión los umbrales de precipitación ni las zonas que podrían verse más afectadas por esta segunda fase.
Por ello, la previsión deberá actualizarse a medida que se acerquen las fechas y se disponga de nuevos datos meteorológicos.
Temporal marítimo en Canarias y riesgo de inundaciones
La borrasca Bruna también tendrá consecuencias en las condiciones del mar.
La nota de la Aemet señala que el temporal costero afectará a Canarias durante las últimas horas del sábado y el domingo, con vientos fuertes y empeoramiento del estado de la mar.
Además, a partir del lunes se prevé mar de fondo de entre tres y cuatro metros, según la información difundida por el Ministerio del Interior. interior.gob.es
La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias mantiene la alerta por el episodio meteorológico y advierte del riesgo de inundaciones locales en zonas bajas.
Entre las principales recomendaciones figuran evitar atravesar barrancos o carreteras inundadas, extremar la precaución durante los desplazamientos y mantenerse alejado de las zonas costeras expuestas.
La Aemet insiste en la importancia de seguir los canales oficiales y consultar sus actualizaciones, especialmente ante la incertidumbre sobre la evolución de la borrasca durante la próxima semana.