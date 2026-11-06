La Aemet amplía los avisos por la borrasca Bruna: Tenerife, en naranja por lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado los avisos por la borrasca Bruna en Canarias ante el empeoramiento previsto para este fin de semana. El organismo ha establecido avisos naranjas por lluvias en cinco islas, con umbrales de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, además de fuertes rachas de viento y tormentas.
El episodio comenzará a intensificarse durante la noche del sábado, 7 de noviembre, y se extenderá a todo el Archipiélago el domingo, 8 de noviembre. La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro concentrarán los avisos más importantes por precipitaciones, mientras que Gran Canaria también entrará en nivel naranja durante la segunda mitad del domingo.
La ampliación supone un cambio respecto a los primeros avisos, que se concentraban principalmente en La Palma. Ahora, las ocho islas tendrán avisos meteorológicos durante el domingo, aunque con distintos niveles de riesgo y horarios.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ya había advertido de la llegada de un temporal con lluvias fuertes o muy fuertes, tormentas y rachas intensas de viento. El episodio podría prolongarse, al menos, hasta el martes 10 de noviembre.
Avisos por lluvias en Canarias: las zonas afectadas
El mayor riesgo por precipitaciones se concentra entre la noche del sábado y el domingo, según la actualización de avisos de la Aemet.
En La Palma, los avisos naranjas comenzarán a las 21.00 horas del sábado y permanecerán activos hasta las 18.00 horas del domingo. Afectarán a las cumbres, el este y el oeste de la Isla, con los siguientes umbrales:
- 30 litros por metro cuadrado en una hora.
- 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Durante el domingo, el aviso naranja por acumulados de 100 litros en 12 horas también se extenderá a Tenerife, La Gomera y El Hierro, desde las 00.00 hasta las 18.00 horas. En Tenerife, el aviso abarcará el norte, el área metropolitana y las vertientes este, sur y oeste. En estas islas, la Aemet señala especialmente las vertientes orientadas al oeste y al sur.
Por su parte, Gran Canaria entrará en aviso naranja desde las 12.00 hasta las 23.59 horas del domingo, con acumulados de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en las cumbres y en las vertientes este, sur y oeste.
Estas cantidades son los umbrales de referencia de los avisos meteorológicos y no significan que vayan a registrarse de forma uniforme en todos los municipios.
Viento de 90 km/h en La Palma y Tenerife
Las lluvias no serán el único fenómeno adverso asociado a la borrasca Bruna. La Aemet ha establecido avisos naranjas por viento en La Palma y el norte de Tenerife durante el domingo, con rachas máximas previstas de 90 kilómetros por hora.
En La Palma, el aviso afectará a las cumbres, el este y el oeste, especialmente a zonas elevadas, al noroeste y al litoral oriental.
También habrá avisos amarillos por viento de hasta 70 kilómetros por hora en La Gomera, El Hierro, Gran Canaria y el resto de las zonas de Tenerife incluidas en el boletín. Los avisos por viento estarán vigentes durante toda la jornada del domingo.
El sábado ya se esperan rachas de 70 kilómetros por hora en La Palma y el norte de Tenerife a partir del mediodía.
Tormentas y lluvias el domingo
La inestabilidad se extenderá también a Lanzarote y Fuerteventura, donde la Aemet ha activado avisos amarillos por lluvias y tormentas desde las 12.00 horas del domingo. En ambas islas se contemplan acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora.
En el resto de las islas habrá avisos por precipitaciones intensas, con estos umbrales horarios:
|Isla
|Acumulado en una hora
|Tenerife
|25 mm
|La Palma
|30 mm
|La Gomera
|25 mm
|El Hierro
|25 mm
|Gran Canaria
|20-25 mm
|Fuerteventura
|20 mm
|Lanzarote
|20 mm
Estos umbrales corresponden a los avisos facilitados para el domingo. En Tenerife, La Gomera y El Hierro, los avisos amarillos por intensidad horaria coincidirán con los naranjas por acumulación en 12 horas.
También se han establecido avisos amarillos por tormentas en las ocho islas, que comenzarán durante la noche del sábado en La Palma y se extenderán al resto del Archipiélago durante el domingo.
Avisos por oleaje
La Aemet mantiene, además, un aviso amarillo por fenómenos costeros en el oeste de La Palma desde las 18.00 horas del sábado. El organismo prevé viento del sur o suroeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora, fuerza 7, especialmente en el noroeste de la Isla.
Ante esta situación, se recomienda extremar las precauciones en las zonas costeras expuestas, así como evitar los desplazamientos por barrancos, cauces y áreas inundables durante los episodios de precipitaciones intensas.
La borrasca Bruna forma parte de un episodio atlántico que afectará también a la Península durante los próximos días.
La Aemet continuará actualizando sus avisos en función de la evolución del temporal.