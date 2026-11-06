La borrasca Bruna llega a Canarias: la Aemet activa avisos por lluvias, viento y oleaje

La borrasca Bruna marca el inicio de un nuevo episodio de inestabilidad en Canarias este viernes, 6 de noviembre, con lluvias que podrán ser localmente fuertes en La Palma y precipitaciones islas occidentales. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por lluvias, mientras que el Gobierno de Canarias mantiene la prealerta en la Isla Bonita.
La situación meteorológica afectará especialmente a La Palma, donde podrán registrarse precipitaciones superiores a los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Las vertientes sur y oeste presentan la mayor exposición a las lluvias, según la Dirección General de Emergencias del Ejecutivo autonómico.
La inestabilidad también podrá dejar precipitaciones en El Hierro, La Gomera y Tenerife, aunque con menor intensidad. Por su parte, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura tendrán una jornada con predominio de nubes altas y amplios periodos sin precipitaciones.
La Palma, en prealerta por lluvias
El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por lluvias en La Palma desde las 00.00 horas de este viernes, 6 de noviembre, ante la previsión de precipitaciones que podrían alcanzar intensidades fuertes.
La decisión se adoptó a partir de la información meteorológica disponible y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Por su parte, la Aemet ha establecido avisos amarillos por lluvias para tres zonas de La Palma:
- Cumbres de La Palma: precipitaciones acumuladas de hasta 15 milímetros en una hora.
- Este de La Palma: mismo umbral de precipitación.
- Oeste de La Palma: posibilidad de alcanzar 15 milímetros en una hora.
Los avisos estarán vigentes desde las 00.00 horas de este viernes. Las lluvias podrán afectar principalmente a las vertientes orientadas al sur y al oeste.
La Aemet también avisa de viento y oleaje
La situación meteorológica continuará durante el sábado, 7 de noviembre, cuando La Palma tendrá nuevos avisos amarillos, esta vez por viento y fenómenos costeros.
La Aemet prevé rachas máximas de 70 kilómetros por hora en las cumbres, el este y el oeste de la Isla. Los avisos comenzarán a las 12.00 horas. El viento afectará principalmente a las cumbres, al noroeste y al litoral este.
Además, el oeste de La Palma estará bajo aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 18.00 horas del sábado. Se espera viento del sur o suroeste de 50 a 61 kilómetros por hora, fuerza 7, especialmente en el noroeste.
Qué tiempo hará este viernes en cada isla de Canarias
La previsión de la Aemet para este viernes presenta diferencias entre las islas occidentales, donde se concentrarán las lluvias, y las orientales, donde predominará una situación más estable.
Tenerife
Predominarán las nubes altas, con intervalos de nubes bajas que aumentarán durante la mañana. No se descartan lluvias débiles, especialmente en el nordeste durante las horas centrales, aunque también podrían aparecer en el suroeste. Temperaturas entre 20 y 24 grados en Santa Cruz de Tenerife.
La Palma
Cielos nubosos y precipitaciones moderadas o localmente fuertes durante la primera mitad del día, especialmente en las vertientes sur y oeste. Las lluvias tenderán a remitir por la tarde. Temperaturas entre 19 y 23 grados en Santa Cruz de La Palma.
La Gomera
Aumento de la nubosidad durante la mañana, con posibilidad de precipitaciones moderadas en la primera mitad del día. Temperaturas entre 22 y 24 grados en San Sebastián de La Gomera.
El Hierro
Intervalos nubosos que aumentarán durante la mañana, acompañados de posibles precipitaciones moderadas. El viento soplará del sur o suroeste, entre flojo y moderado, y perderá intensidad por la tarde. Temperaturas entre 16 y 21 grados en Valverde.
Gran Canaria
Intervalos nubosos con predominio de nubes altas. Durante la tarde aumentará la nubosidad en el norte y el este, donde podría registrarse alguna lluvia débil. Temperaturas entre 20 y 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria.
Fuerteventura
Predominarán las nubes altas durante la mañana, con tendencia a cielos poco nubosos o despejados por la tarde. Temperaturas entre 20 y 25 grados en Puerto del Rosario.
Lanzarote
Jornada con nubes altas e intervalos de nubes bajas de madrugada. Los cielos tenderán a despejarse durante la tarde. Temperaturas entre 20 y 24 grados en Arrecife.
La Dirección General de Emergencias recomienda seguir la evolución de los avisos meteorológicos y adoptar precauciones ante las precipitaciones intensas, especialmente en los desplazamientos por carreteras y zonas próximas a barrancos.