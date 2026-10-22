Las fuerzas de izquierdas temen que CC-PP dificulte su gobierno en San Juan de la Rambla

Que el municipio de San Juan de la Rambla y la ciudadanía deben ser la prioridad y estar por encima de cualquier interés partidista es la premisa de todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento, pero cada uno la interpreta desde su conveniencia.
CC y PP lo hacen para criticar la moción de censura presentada por el PSOE, Nueva Canarias (NC) y AUP-Sí se puede contra el alcalde, Juan Ramos, a la que tildan de “traición politica”, y de “irresponsabilidad” y ponen al portavoz de este último grupo, Juan Siverio, en el centro de todas las dianas por abandonar el gobierno para poder pactar con la oposición.
Siverio, la portavoz del PSOE, Gloria Méndez, y su compañero Jesús Ezequiel Domínguez, para justificar su decisión.
Acompañados de vecinos y vecinas, los tres ofrecieron ayer una rueda de prensa -excusaron al concejal de NC, Juan Alberto Pérez, por motivos laborales- para explicar los motivos que provocaron una decisión “muy meditada” al considerar que la Administración estaba en riesgo debido a la paralización de proyectos, el deterioro de los servicios públicos, la pérdida de personal, la falta de transparencia y la investigación judicial del alcalde por un presunto delito de malversación administrativa, detalló Méndez.
Confesaron su temor a que la transición “no sea fácil” y que CC-PP dificulte su entrada al Alcaldía el 4 de noviembre dejando una situación presupuestaria “compleja”, como ocurrió en 2015 cuando los nacionalistas “pusieron en bancarrota al Ayuntamiento y hubo que aprobar un plan de estabilidad presupuestaria”, recordó Dominguez, quien aceptó ser el próximo alcalde.
El edil explicó cómo afronta esta responsabilidad. “Será una aventura intensa en estos siete meses porque las fuerzas de izquierdas se han puesto de acuerdo. Hemos decidido dar un paso para reconducir la situación, intentando sacar adelante los proyectos pendientes y dando respuesta, en la medida de lo posible, a las cosas que la ciudadanía pide día a día, pero sin engañar a nadie, porque solo quedan siete meses de mandato”, aclaró.
La comparecencia más extensa fue la de Juan Siverio quien, como exmiembro del gobierno, explicó la “situación extrema” que vivió, agravada en los últimos meses.
Según el edil, le trasladó en continuas ocasiones al alcalde, Juan Ramos, “situaciones que consideraba que ponían en riesgo a la administración desde todo punto de vista, pero las desoyó”. Lo mismo ocurrió con la Mesa del Pacto, convocada hace un año a petición de su grupo para exponer su preocupación por la falta de comunicación y la toma de decisiones de manera unilateral “que afectaban directamente a asociaciones culturales, vecinos, vecinas e incluso a barrios enteros”, pero sus peticiones no fueron tenidas en cuenta “y la situación continuó igual o peor”, subrayó.
A ello se sumó en los últimos meses la pérdida de personal “clave” en el Ayuntamiento, como la secretaria accidental y la técnico de Desarrollo Local, puesto que consideró “fundamental” en la gestión municipal porque garantiza los planes de empleo que están por venir e innumerables subvenciones”.
Y puso como ejemplo que había tenido que pedir “innumerables prórrogas” para no perder 900.000 euros asignados a la administración, una cantidad muy elevada para el presupuesto del Ayuntamiento que asciende a 6 millones de euros.
“Creemos que esta administración no puede responder a un partido político, en este caso CC, que un pacto de gobierno se debe respetar desde el comienzo hasta el final y no a un año de las elecciones tomar decisiones que afectan a vecinos, asociaciones y a barrios enteros. La ciudadanía no puede ser utilizada como arma arrojadiza”, insistió Siverio, quien prometió reconducir la situación “tomando decisiones de manera conjunta”.
El concejal habló siempre en nombre de su grupo, pero al preguntarle por qué su compañera de filas, Yanira Mesa, no firmó la moción de censura confirmó que “no ha querido formar parte de esto y respetamos su decisión y su estado de salud dado que se encuentra de baja”.