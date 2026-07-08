El BOE anuncia 795 plazas de empleo público: varios puestos se ofertan en Canarias

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles una nueva convocatoria de empleo público del Ministerio del Interior con 795 plazas de personal laboral fijo en la Administración General del Estado, entre las que figuran distintos puestos con destino en Canarias.
La resolución, fechada el 3 de julio de 2026 y publicada en el BOE número 165, convoca procesos selectivos para el ingreso, por acceso libre y promoción interna, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1, sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
Del total de plazas convocadas, 396 corresponden al turno libre, 386 a promoción interna y 13 están reservadas a promoción interna para personas con discapacidad intelectual. La convocatoria incluye especialidades como Medicina, Psicología, Enfermería, Trabajo Social, Cocina y Gastronomía, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Mantenimiento General, Servicios Administrativos, Ciencias Ambientales, Biología, Química, Geografía, Artes Gráficas o Prevención de Riesgos Laborales, entre otras.
En Canarias aparecen destinos vinculados, principalmente, a Instituciones Penitenciarias, Policía Nacional y Guardia Civil. Entre ellos figuran plazas en el Centro Penitenciario de Arrecife, el Centro Penitenciario Tenerife II-El Rosario, el Centro Penitenciario Las Palmas II, el Centro Penitenciario de Santa Cruz de La Palma, la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la Comisaría Local de Puerto del Rosario y las comandancias de la Guardia Civil de Tenerife y Las Palmas.
En el caso de la especialidad de Medicina, el BOE recoge plazas en centros penitenciarios y dependencias policiales de las Islas, como Arrecife, Tenerife II-El Rosario, Las Palmas II, la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la Jefatura Superior de Policía de Canarias y la Comisaría Local de Puerto del Rosario.
También se incluyen destinos en Canarias para especialidades como Psicología, Enfermería, Trabajo Social, Dirección de Cocina, Cocina y Gastronomía y Cuidados Auxiliares de Enfermería. En varios casos, las plazas se localizan en centros penitenciarios del Archipiélago, entre ellos Tenerife II-El Rosario, Arrecife, Las Palmas II y Santa Cruz de La Palma.
Las personas interesadas deberán presentar la solicitud en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE. La solicitud debe cumplimentarse mediante el modelo oficial 790 y presentarse, con carácter general, por vía electrónica a través del servicio de Inscripción en Procesos Pruebas Selectivas del Punto de Acceso General.
La convocatoria establece que las personas aspirantes deberán optar exclusivamente por un turno de acceso, libre o promoción interna, así como por un grupo profesional y una especialidad concreta. En el caso del turno libre, el sistema selectivo será de oposición, mientras que para la promoción interna será de concurso-oposición.
Entre los requisitos generales figuran tener cumplidos los 16 años, contar con la titulación exigida para cada especialidad, poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública.
El BOE recuerda además que quienes participen por el cupo de reserva para personas con discapacidad deberán tener reconocida legalmente una discapacidad igual o superior al 33%. Las personas aspirantes que necesiten adaptaciones de tiempo o medios deberán solicitarlo y aportar la documentación correspondiente.
La convocatoria completa, con la distribución de plazas por especialidad, destino, requisitos específicos y temarios, puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado de este miércoles, 8 de julio de 2026.