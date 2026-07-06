El BOE publica nuevas plazas de empleo público en Canarias: puestos, requisitos y plazos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes, 6 de julio de 2026, nuevas convocatorias de empleo público en Canarias, con plazas en distintas administraciones del Archipiélago y plazos de solicitud ya abiertos desde el día siguiente a su publicación oficial.
Las ofertas afectan al Cabildo de Tenerife, al Ayuntamiento de Tacoronte, al Ayuntamiento de Yaiza y al Consorcio de la Zona Especial Canaria. Entre los puestos convocados figuran plazas de Agente de Extensión Agraria, Auxiliar Administrativo, Oficial de Policía Local y un puesto directivo de Secretario General en la ZEC.
Las convocatorias se incluyen dentro de la sección de oposiciones y concursos del BOE, que este lunes recoge varios procesos vinculados a administraciones canarias.
Seis plazas de Agente de Extensión Agraria en el Cabildo de Tenerife
Una de las convocatorias con mayor interés es la publicada por el Cabildo Insular de Tenerife para cubrir seis plazas de Agente de Extensión Agraria. Según recoge el BOE, pertenecen a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Media.
El sistema de selección será el de concurso-oposición y las plazas se ofertan en turno libre, por lo que pueden optar las personas aspirantes que cumplan los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Las bases fueron publicadas inicialmente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 43, de 10 de abril de 2026, y posteriormente rectificadas en el BOP número 75, de 24 de junio de 2026. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el BOE.
Cinco plazas de Auxiliar Administrativo en el Cabildo de Tenerife
El BOE también recoge otra convocatoria del Cabildo de Tenerife para cubrir cinco plazas de Auxiliar Administrativo/a. En este caso, los puestos pertenecen a la escala de Administración General, subescala Auxiliar.
A diferencia de la convocatoria anterior, estas plazas se cubrirán mediante concurso-oposición en turno de promoción interna. Las bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 75, de 24 de junio de 2026.
El plazo de presentación de solicitudes será igualmente de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Dos plazas de Auxiliar Administrativo en Tacoronte
Otra de las convocatorias publicadas este lunes corresponde al Ayuntamiento de Tacoronte, en Tenerife. El consistorio convoca dos plazas de Auxiliar Administrativo/a, pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Auxiliar.
En este caso, el sistema de selección será el de concurso-oposición en turno libre. Las bases de la convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 76, de 26 de junio de 2026.
Las personas interesadas disponen de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el BOE, para presentar sus solicitudes.
Cinco plazas de Oficial de Policía Local en Yaiza
En la provincia de Las Palmas, el BOE publica la convocatoria del Ayuntamiento de Yaiza, en Lanzarote, para cubrir cinco plazas de Oficial de Policía Local.
Las plazas pertenecen a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local y sus auxiliares. El sistema de selección será el de concurso-oposición, en turno de promoción interna.
Las bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de Canarias número 113, de 9 de junio de 2026, y posteriormente rectificadas en el BOC número 127, de 26 de junio de 2026.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el BOE.
La Zona Especial Canaria busca secretario general
Además de las plazas anteriores, el BOE publica la convocatoria para la provisión del puesto de Secretario/a General del Consorcio de la Zona Especial Canaria, en régimen de alta dirección.
El puesto podrá desempeñarse en Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife y está dirigido a personal funcionario que reúna los requisitos fijados en las bases. La convocatoria establece que el puesto corresponde al subgrupo A1 y podrá ser solicitado por personal de la Administración General del Estado o de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Entre los requisitos figuran estar en posesión de un grado o licenciatura oficial en Derecho, contar con una antigüedad mínima de 10 años como personal funcionario de carrera del subgrupo A1 y acreditar experiencia de al menos cuatro años como titular de órganos de dirección o equivalentes, además de experiencia en áreas de recursos humanos.
Las solicitudes deberán dirigirse a la Presidencia del Consorcio de la Zona Especial Canaria y podrán presentarse a través de la sede electrónica del organismo o por los registros previstos en la Ley 39/2015. En este caso, el plazo será de 10 días naturales desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE.
Plazos y dónde consultar las bases
El BOE remite en cada convocatoria a las bases publicadas previamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife o en el Boletín Oficial de Canarias, según la administración convocante.
En el caso de las plazas del Cabildo de Tenerife, Tacoronte y Yaiza, el plazo general será de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el BOE. Para el puesto de Secretario General de la Zona Especial Canaria, el plazo será de 10 días naturales.
Las personas interesadas deben consultar las bases específicas de cada proceso para comprobar los requisitos de titulación, méritos, sistema de selección, documentación exigida y forma de presentación de solicitudes.